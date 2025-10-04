25
عربي-دولي
ماذا قالت صحيفة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتّحدة؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ صحيفة "كيهان"
الإيرانية
، قالت إنّ "المُواجهة بين
إيران
وإسرائيل والولايات المتحدة محتملة للغاية".
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات
وزير الدفاع
الإسرائيلي
السابق وزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي قال: "من يظن أن القضية مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ويضلل الآخرين. الإيرانيون يعملون بجد بالفعل؛ فهم يعززون قدراتهم الدفاعية والعسكرية يوميا. استؤنفت الأنشطة في المواقع النووية. يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة".
واعتبرت الصحيفة أن "هناك عدة أسباب تجعل هذه المواجهة محتملة للغاية، بينها الصفعة القوية التي وجهتها الوحدة المثالية للشعب
الإيراني
للولايات المتحدة ولإسرائيل في حرب الاثني عشر يوما، حيث يعترف الإسرائيليون أيضا بأن المرحلة الأخيرة من خطتهم لغزو إيران ركزت على الاضطرابات الشعبية لاستغلالها لبدء تفكيك طهران".
وأشارت إلى أن "العدوّ اتّخذ
سوريا
نموذجا وسعى لتكرار تلك التجربة في إيران القوية. وظنوا أنهم سينجحون بالاعتماد على الاستياء المحق الذي ساد البلاد بسبب الظروف الاقتصادية"، ولفتت إلى أنه "بعد الضربة التي تلقوها في هذه الحرب، ركزوا اهتمامهم
الرئيسي
على كسر هذا التماسك والوحدة، ولهذا الغرض، فتحوا حسابا خاصا على معيشة الشعب وعدم كفاءة بعض مديري الحكومة".
وقالت الصحيفة الإيرانية إنه "يمكن اعتبار الوضع الاقتصادي المضطرب والفوضوي في البلاد استمرارا لحرب الاثني عشر يوما، لذلك نقول إن تجدد المواجهة مع العدو أمر وارد. لو لم يكن الأمر محتملا، لما هاجموا سبل عيش الشعب بهذه الصراحة والوقاحة، مستخدمين أدوات
العقوبات
والمحفزات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي". (روسيا اليوم)
