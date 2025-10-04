Advertisement

عربي-دولي

ماذا قالت صحيفة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتّحدة؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1425168-638951791864576089.jpg
Doc-P-1425168-638951791864576089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "كيهان" الإيرانية، قالت إنّ "المُواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة محتملة للغاية".
Advertisement

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي قال: "من يظن أن القضية مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ويضلل الآخرين. الإيرانيون يعملون بجد بالفعل؛ فهم يعززون قدراتهم الدفاعية والعسكرية يوميا. استؤنفت الأنشطة في المواقع النووية. يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة".

واعتبرت الصحيفة أن "هناك عدة أسباب تجعل هذه المواجهة محتملة للغاية، بينها الصفعة القوية التي وجهتها الوحدة المثالية للشعب الإيراني للولايات المتحدة ولإسرائيل في حرب الاثني عشر يوما، حيث يعترف الإسرائيليون أيضا بأن المرحلة الأخيرة من خطتهم لغزو إيران ركزت على الاضطرابات الشعبية لاستغلالها لبدء تفكيك طهران".

وأشارت إلى أن "العدوّ اتّخذ سوريا نموذجا وسعى لتكرار تلك التجربة في إيران القوية. وظنوا أنهم سينجحون بالاعتماد على الاستياء المحق الذي ساد البلاد بسبب الظروف الاقتصادية"، ولفتت إلى أنه "بعد الضربة التي تلقوها في هذه الحرب، ركزوا اهتمامهم الرئيسي على كسر هذا التماسك والوحدة، ولهذا الغرض، فتحوا حسابا خاصا على معيشة الشعب وعدم كفاءة بعض مديري الحكومة". 
وقالت الصحيفة الإيرانية إنه "يمكن اعتبار الوضع الاقتصادي المضطرب والفوضوي في البلاد استمرارا لحرب الاثني عشر يوما، لذلك نقول إن تجدد المواجهة مع العدو أمر وارد. لو لم يكن الأمر محتملا، لما هاجموا سبل عيش الشعب بهذه الصراحة والوقاحة، مستخدمين أدوات العقوبات والمحفزات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
صحيفة "طهران تايمز" عن مصادر: إيران والولايات المتحدة لديهما استعداد لبدء مفاوضات جديدة
lebanon 24
04/10/2025 22:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: الولايات المتحدة ليست ضامنا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
04/10/2025 22:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: إيران النووية تهديد لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم
lebanon 24
04/10/2025 22:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل
lebanon 24
04/10/2025 22:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-10-04
14:30 | 2025-10-04
13:32 | 2025-10-04
13:00 | 2025-10-04
12:37 | 2025-10-04
12:03 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24