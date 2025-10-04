ماذا قالت صحيفة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتّحدة؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "كيهان" ، قالت إنّ "المُواجهة بين وإسرائيل والولايات المتحدة محتملة للغاية".وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات السابق وزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي قال: "من يظن أن القضية مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ويضلل الآخرين. الإيرانيون يعملون بجد بالفعل؛ فهم يعززون قدراتهم الدفاعية والعسكرية يوميا. استؤنفت الأنشطة في المواقع النووية. يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة".واعتبرت الصحيفة أن "هناك عدة أسباب تجعل هذه المواجهة محتملة للغاية، بينها الصفعة القوية التي وجهتها الوحدة المثالية للشعب للولايات المتحدة ولإسرائيل في حرب الاثني عشر يوما، حيث يعترف الإسرائيليون أيضا بأن المرحلة الأخيرة من خطتهم لغزو إيران ركزت على الاضطرابات الشعبية لاستغلالها لبدء تفكيك طهران".وأشارت إلى أن "العدوّ اتّخذ نموذجا وسعى لتكرار تلك التجربة في إيران القوية. وظنوا أنهم سينجحون بالاعتماد على الاستياء المحق الذي ساد البلاد بسبب الظروف الاقتصادية"، ولفتت إلى أنه "بعد الضربة التي تلقوها في هذه الحرب، ركزوا اهتمامهم على كسر هذا التماسك والوحدة، ولهذا الغرض، فتحوا حسابا خاصا على معيشة الشعب وعدم كفاءة بعض مديري الحكومة".