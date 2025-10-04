جديد أميركا.. "عملة معدنية" عليها صورة ترامب!

أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الجمعة، أن الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

Advertisement



وأعاد سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.





ونشر بيتش على منصة أكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي".





ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة "حارب حارب حارب".





وهذه الصورة لترامب أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته للرئاسة. مع هذا، فإنه خلال عام 2020، أقر الأميركي تشريعاً وقعه خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد "بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال ".





ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في كانون الثاني 2026.