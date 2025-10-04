25
جديد أميركا.. "عملة معدنية" عليها صورة ترامب!
Lebanon 24
04-10-2025
|
06:42
A-
A+
أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الجمعة، أن
وزارة الخزانة
الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة
الرئيس دونالد ترامب
، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.
وأعاد
وزير الخزانة
سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.
ونشر بيتش على منصة أكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي".
ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة "حارب حارب حارب".
وهذه الصورة لترامب أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته
الانتخابية
للرئاسة. مع هذا، فإنه خلال عام 2020، أقر
الكونغرس
الأميركي تشريعاً
وقعه
ترامب
خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد "بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال
الولايات المتحدة
".
ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في كانون الثاني 2026.
ويفرض الكونغرس الأميركي قيوداً على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.
(الجزيرة نت)
