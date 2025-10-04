Advertisement

تحت الأنقاض... تقديرات تكشف عدد المفقودين في غزة

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:19
Doc-P-1425221-638951884102647082.jpg
Doc-P-1425221-638951884102647082.jpg photos 0
قدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة، وطالب المجتمع الدولي المساعدة لانتشال الضحايا، وضرورة التحرك الفوري في ظل عجز الجهات المحلية عن التعامل مع الدمار الكبير الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين.
كما طالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة لانتشال جثامين الضحايا في غزة والتعرف على هوياتهم. (روسيا اليوم)
 
 
 
