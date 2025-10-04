Advertisement

عربي-دولي

إيران تستعد لأول إطلاق من قاعدة تشابهار الفضائية

Lebanon 24
04-10-2025 | 09:37
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه أن المرحلة الأولى من قاعدة تشابهار الفضائية، المخصصة لإطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، أوشكت على الاكتمال.
وأشار سالاريه في إفادة صحفية إلى أن التحضيرات جارية حاليا لتنفيذ أول عملية إطلاق تجريبية من القاعدة قريبًا.

وأوضح أنه بعد نجاح إطلاق الكبسولة القابلة للعودة بوزن 500 كغم خلال عامي 2023-2024، بدأت عمليات البحث والتطوير لتصميم جيل جديد من الكبسولات البحثية، مؤكدا تحقيق تقدم ملموس في بناء النماذج الجديدة التي ستخضع قريبًا لاختبارات على أنظمتها الفرعية.

وأضاف أن إيران بدأت تعاونا تقنيا مع الصين ضمن مشروع "تشانغ 8"، حيث تم استكمال مرحلة التصميم، تمهيدا لبدء تصنيع النموذج الهندسي قريبا، ما يعزز الشراكة بين البلدين في مجال أبحاث الفضاء. (روسيا اليوم)
