إيران تستعد لأول إطلاق من قاعدة تشابهار الفضائية

أعلن رئيس حسن سالاريه أن المرحلة الأولى من قاعدة تشابهار الفضائية، المخصصة لإطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، أوشكت على الاكتمال.

وأشار سالاريه في إفادة صحفية إلى أن التحضيرات جارية حاليا لتنفيذ أول عملية إطلاق تجريبية من قريبًا.



وأوضح أنه بعد نجاح إطلاق الكبسولة القابلة للعودة بوزن 500 كغم خلال عامي 2023-2024، بدأت عمليات البحث والتطوير لتصميم جيل جديد من الكبسولات البحثية، مؤكدا تحقيق تقدم ملموس في بناء النماذج الجديدة التي ستخضع قريبًا لاختبارات على أنظمتها الفرعية.



وأضاف أن بدأت تعاونا تقنيا مع ضمن مشروع " 8"، حيث تم استكمال مرحلة التصميم، تمهيدا لبدء تصنيع النموذج الهندسي قريبا، ما يعزز الشراكة بين البلدين في مجال أبحاث الفضاء. (روسيا اليوم)