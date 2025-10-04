لحظات مرعبة ومُهينة.. صحفي يكشف كيف استقبلت إسرائيل ركاب أسطول المساعدات لغزة

Advertisement

قال الصحافي لورينزو أغوستينو السبت إنه شعر "بمكان همجي حقا" أثناء احتجازه بشكل غير قانوني من قبل في المياه الدولية بعد هجوم هذا الأسبوع على سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى غزة.وقال أغوستينو في تصريح لوكالة بعد وصوله إلى إسطنبول على متن رحلة خاصة، إنه وزملائه الركاب تعرضوا للاختطاف وتعرضوا لظروف "مهينة".تابع: ثم اقتادونا إلى البر، وحالما وصلنا، تصرفوا كمجموعة إرهابية. لقد تعرضنا للضرب المبرح. وتُركنا بدون ماء عذب لأكثر من يومين. وبشكل عام، انتهزوا كل فرصة لإذلال أيٍّ منا.وأشار تحديدًا إلى معاملة الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، التي كانت على متن الأسطول نفسه. وقال: "غريتا ثونبرغ، امرأة شجاعة، تبلغ من العمر 22 عامًا فقط. لقد أُهينت ولُفّت بعلم إسرائيلي وعُرضت كجائزة".وأضاف: "شعرت وكأنني في مكان همجي للغاية، وكنت آمل حقًا أن تنتهي هذه الهمجية قريبًا".ووصف أغوستينو وصولهم إلى ميناء أشدود بالعدائي، مشيرًا إلى وجود إيتامار . وقال: "كان بن غفير خارج نقطة الوصول في ميناء أشدود عند وصولنا. وكان يحرص على معاملتنا كإرهابيين لأنه كان يعتقد أننا إرهابيون".وأضاف أغوستينو: "لذا كنت محظوظًا بما يكفي للخروج بينما كان بن غفير قادمًا".وقال إنهم تعرضوا لتعصيب العينين وتقييد الأيدي بالأصفاد وارتداء ملابس غير مناسبة والتعرض لدرجات حرارة متجمدة في شاحنة مكيفة لساعات.