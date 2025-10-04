لبحث إطلاق سراح الرهائن.. ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر

25
عربي-دولي
Lebanon 24
04-10-2025
|
19:53
صرح مسؤول في
البيت الأبيض
بأن صهر
الرئيس دونالد ترامب
،
جاريد كوشنر
، ومبعوثًا أميركيًا رفيع المستوى، سيتوجهان إلى مصر يوم السبت لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد أن أبدت
حماس
ترحيبها بخطة السلام لإنهاء عامين من الحرب.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن
كوشنر
ومبعوث
ترامب
،
ستيف ويتكوف
، سيتوجهان إلى
الشرق الأوسط
لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن، ومناقشة الصفقة التي دفع بها ترامب لإنهاء الصراع بين
إسرائيل
وحماس.
وبعد أن أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن ومناقشة تفاصيل خطة السلام، حث ترامب على وقف فوري للقتال في غزة.
