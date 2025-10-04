لبحث إطلاق سراح الرهائن.. ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر

Advertisement

صرح مسؤول في بأن صهر ، ، ومبعوثًا أميركيًا رفيع المستوى، سيتوجهان إلى مصر يوم السبت لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد أن أبدت ترحيبها بخطة السلام لإنهاء عامين من الحرب.وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ومبعوث ، ، سيتوجهان إلى لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن، ومناقشة الصفقة التي دفع بها ترامب لإنهاء الصراع بين وحماس.وبعد أن أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن ومناقشة تفاصيل خطة السلام، حث ترامب على وقف فوري للقتال في غزة.