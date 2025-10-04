Advertisement

عربي-دولي

تحركوا بسرعة وإلا.. تحذير جديد من ترامب لحماس

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:03
حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت حركة حماس على "التحرك بسرعة" لقبول خطته للسلام في غزة التي مزقتها الحرب، شاكرًا إسرائيل على "وقف القصف مؤقتًا".
وأكّد ترامب أنه لن يتسامح مع أي تأخير، محذرا حماس من مغبة وقف القتال وإلقاء السلاح، وإلا "ستفشل كل التوقعات".
 
كما أكد مجددًا التزام إسرائيل وحماس بالاتفاق.

