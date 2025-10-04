تحركوا بسرعة وإلا.. تحذير جديد من ترامب لحماس

Advertisement

حث الرئيس الأميركي يوم السبت حركة على "التحرك بسرعة" لقبول خطته للسلام في غزة التي مزقتها الحرب، شاكرًا على "وقف القصف مؤقتًا".وأكّد أنه لن يتسامح مع أي تأخير، محذرا حماس من مغبة وقف القتال وإلقاء السلاح، وإلا "ستفشل كل التوقعات".