25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تبدأ بترحيل عشرات المشاركين في "أسطول الصمود".. وجلسات محاكمة بطيئة
Lebanon 24
04-10-2025
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفريق القانوني الممثل للمشاركين في أسطول الصمود العالمي، السبت، أنّ نحو 280 ناشطاً محتجزاً لدى السلطات
الإسرائيلية
أنهوا الإجراءات الأولية أمام محكمة الهجرة، في وقت تستمر فيه جلسات المحاكمة لبقية المعتقلين بوتيرة بطيئة بسبب عطلة نهاية الأسبوع
في إسرائيل
.
Advertisement
وكانت
القوات البحرية
الإسرائيلية قد هاجمت سفن الأسطول يوم الخميس، واستولت عليها أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى
قطاع غزة
المحاصر، واعتقلت أكثر من 470 ناشطاً من أكثر من 50 دولة.
وأوضح الفريق القانوني، في بيان نقلته وكالة
الأناضول
، أن جلسات محاكمة 200 ناشط إضافي استؤنفت السبت بعد تأجيلها أمس، وأن سبعة قضاة كانوا ينظرون في الملفات يوم الجمعة، بينما يقتصر العمل اليوم على قاضيين فقط، ما يبطئ سير الإجراءات.
وأشار البيان إلى أن نحو 100 مشارك وقّعوا على وثيقة "الترحيل السريع" ورفضوا المثول أمام
القضاء
الإسرائيلي
، موضحاً أن التوقيع على الوثيقة لا يُعدّ اعترافاً بشرعية
إسرائيل
، وأن القرار كان متروكاً لكل ناشط بشكل فردي.
وأضاف الفريق أن
وزير الداخلية
الإسرائيلي زار ميناء أشدود حيث يُحتجز المشاركون، ووجّه تهديدات لهم، لكنهم رفعوا لافتات تطالب بالحرية لفلسطين. وخلال الحادثة، رفع الناشط
التونسي
مهاب السنوسي علم
فلسطين
خلسة، ما دفع
الشرطة الإسرائيلية
إلى الاعتداء عليه بعنف، وفق البيان.
ورغم ذلك، أكد الفريق القانوني أنّ السنوسي يتمتع بمعنويات مرتفعة، موجهاً عبر محاميه تحية إلى الشعب التونسي وجميع الشعوب الحرة، وداعياً إلى استمرار الضغط الدولي للإفراج عن جميع المعتقلين.
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل 137 مشاركا في أسطول "الصمود العالمي" إلى تركيا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل 137 مشاركا في أسطول "الصمود العالمي" إلى تركيا
05/10/2025 02:31:08
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل تمهيدا لترحيلهم إلى أوروبا
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل تمهيدا لترحيلهم إلى أوروبا
05/10/2025 02:31:08
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: الإجراءات جارية لإنهاء ترحيل المشاركين في أسطول الصمود
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: الإجراءات جارية لإنهاء ترحيل المشاركين في أسطول الصمود
05/10/2025 02:31:08
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البولندية: البولنديون المشاركون بأسطول الصمود رفضوا الترحيل من قبل إسرائيل
Lebanon 24
الخارجية البولندية: البولنديون المشاركون بأسطول الصمود رفضوا الترحيل من قبل إسرائيل
05/10/2025 02:31:08
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية
القوات البحرية
وزير الداخلية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الأناضول
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: حركة حماس ستتخلى عن سلاحها
Lebanon 24
نتنياهو: حركة حماس ستتخلى عن سلاحها
16:42 | 2025-10-04
04/10/2025 04:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينتقل مقرّ الأمم المتحدة إلى "دولة عربية"؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
هل ينتقل مقرّ الأمم المتحدة إلى "دولة عربية"؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث
16:30 | 2025-10-04
04/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهرة تجاوزت الحدود.. متظاهرون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في جورجيا
Lebanon 24
تظاهرة تجاوزت الحدود.. متظاهرون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في جورجيا
16:01 | 2025-10-04
04/10/2025 04:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت مستشفيات في مدينة غزة.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
تحت مستشفيات في مدينة غزة.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي
14:53 | 2025-10-04
04/10/2025 02:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا: لا يمكن خدمة الله والمال
Lebanon 24
البابا: لا يمكن خدمة الله والمال
13:32 | 2025-10-04
04/10/2025 01:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2025-10-04
نتنياهو: حركة حماس ستتخلى عن سلاحها
16:30 | 2025-10-04
هل ينتقل مقرّ الأمم المتحدة إلى "دولة عربية"؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث
16:01 | 2025-10-04
تظاهرة تجاوزت الحدود.. متظاهرون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في جورجيا
14:53 | 2025-10-04
تحت مستشفيات في مدينة غزة.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي
13:32 | 2025-10-04
البابا: لا يمكن خدمة الله والمال
13:00 | 2025-10-04
حول العالم.. تعرفوا إلى دول تصدرت مشهد الاستثمار بالعملات المشفرة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 02:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24