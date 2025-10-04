إسرائيل تبدأ بترحيل عشرات المشاركين في "أسطول الصمود".. وجلسات محاكمة بطيئة

Advertisement

وكانت الإسرائيلية قد هاجمت سفن الأسطول يوم الخميس، واستولت عليها أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى المحاصر، واعتقلت أكثر من 470 ناشطاً من أكثر من 50 دولة.وأوضح الفريق القانوني، في بيان نقلته وكالة ، أن جلسات محاكمة 200 ناشط إضافي استؤنفت السبت بعد تأجيلها أمس، وأن سبعة قضاة كانوا ينظرون في الملفات يوم الجمعة، بينما يقتصر العمل اليوم على قاضيين فقط، ما يبطئ سير الإجراءات.وأشار البيان إلى أن نحو 100 مشارك وقّعوا على وثيقة "الترحيل السريع" ورفضوا المثول أمام ، موضحاً أن التوقيع على الوثيقة لا يُعدّ اعترافاً بشرعية ، وأن القرار كان متروكاً لكل ناشط بشكل فردي.وأضاف الفريق أن الإسرائيلي زار ميناء أشدود حيث يُحتجز المشاركون، ووجّه تهديدات لهم، لكنهم رفعوا لافتات تطالب بالحرية لفلسطين. وخلال الحادثة، رفع الناشط مهاب السنوسي علم خلسة، ما دفع إلى الاعتداء عليه بعنف، وفق البيان.ورغم ذلك، أكد الفريق القانوني أنّ السنوسي يتمتع بمعنويات مرتفعة، موجهاً عبر محاميه تحية إلى الشعب التونسي وجميع الشعوب الحرة، وداعياً إلى استمرار الضغط الدولي للإفراج عن جميع المعتقلين.