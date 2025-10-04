Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تبدأ بترحيل عشرات المشاركين في "أسطول الصمود".. وجلسات محاكمة بطيئة

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1425296-638952035958738073.png
Doc-P-1425296-638952035958738073.png photos 0
أعلن الفريق القانوني الممثل للمشاركين في أسطول الصمود العالمي، السبت، أنّ نحو 280 ناشطاً محتجزاً لدى السلطات الإسرائيلية أنهوا الإجراءات الأولية أمام محكمة الهجرة، في وقت تستمر فيه جلسات المحاكمة لبقية المعتقلين بوتيرة بطيئة بسبب عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل.
وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد هاجمت سفن الأسطول يوم الخميس، واستولت عليها أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقلت أكثر من 470 ناشطاً من أكثر من 50 دولة.

وأوضح الفريق القانوني، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن جلسات محاكمة 200 ناشط إضافي استؤنفت السبت بعد تأجيلها أمس، وأن سبعة قضاة كانوا ينظرون في الملفات يوم الجمعة، بينما يقتصر العمل اليوم على قاضيين فقط، ما يبطئ سير الإجراءات.

وأشار البيان إلى أن نحو 100 مشارك وقّعوا على وثيقة "الترحيل السريع" ورفضوا المثول أمام القضاء الإسرائيلي، موضحاً أن التوقيع على الوثيقة لا يُعدّ اعترافاً بشرعية إسرائيل، وأن القرار كان متروكاً لكل ناشط بشكل فردي.

وأضاف الفريق أن وزير الداخلية الإسرائيلي زار ميناء أشدود حيث يُحتجز المشاركون، ووجّه تهديدات لهم، لكنهم رفعوا لافتات تطالب بالحرية لفلسطين. وخلال الحادثة، رفع الناشط التونسي مهاب السنوسي علم فلسطين خلسة، ما دفع الشرطة الإسرائيلية إلى الاعتداء عليه بعنف، وفق البيان.

ورغم ذلك، أكد الفريق القانوني أنّ السنوسي يتمتع بمعنويات مرتفعة، موجهاً عبر محاميه تحية إلى الشعب التونسي وجميع الشعوب الحرة، وداعياً إلى استمرار الضغط الدولي للإفراج عن جميع المعتقلين.
