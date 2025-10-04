نتنياهو: حركة حماس ستتخلى عن سلاحها

Advertisement

وخلال تناول فيه التطورات المرتبطة بموافقة حماس الجزئية على خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، أوضح أنه أصدر تعليماته للوفد الإسرائيلي المتوجه إلى مصر "بإجراء مفاوضات تستمر لأيام محدودة فقط".وشكر نتنياهو على "الدعم الذي قدّمه في صياغة الخطة"، معتبراً أن قبول حماس بها جاء "نتيجة الضغط العسكري الذي تمارسه على الحركة".