عربي-دولي
نتنياهو: حركة حماس ستتخلى عن سلاحها
Lebanon 24
04-10-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، السبت، إن حركة
حماس
"ستتخلى عن سلاحها، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق أو بالقوة العسكرية"، وذلك في تصريح يعكس تشدد الموقف
الإسرائيلي
رغم
بوادر
الانخراط في المسار السياسي.
وخلال
مؤتمر صحفي
تناول فيه التطورات المرتبطة بموافقة حماس الجزئية على خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب، أوضح
نتنياهو
أنه أصدر تعليماته للوفد الإسرائيلي المتوجه إلى مصر "بإجراء مفاوضات تستمر لأيام محدودة فقط".
وشكر نتنياهو
الرئيس ترامب
على "الدعم الذي قدّمه في صياغة الخطة"، معتبراً أن قبول حماس بها جاء "نتيجة الضغط العسكري الذي تمارسه
إسرائيل
على الحركة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
الإسرائيلي
مؤتمر صحفي
إسرائيل
نتنياهو
