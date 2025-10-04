Advertisement

عربي-دولي

صاروخ من اليمن نحو إسرائيل

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:23
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنّ سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية بعد تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق.
