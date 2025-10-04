ترامب يأمر بنشر قوات في شيكاغو

Advertisement

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل أنّ القرار يهدف إلى حماية الضباط والمنشآت الفدرالية، مضيفة أن "يرفض ترك المدن للفوضى".لكنّ الفدرالي وضع حدًّا مؤقتًا لخطة مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون، بعدما أصدرت القاضية كارين إيمرغوت قرارًا يمنع نشر 200 جندي هناك، بانتظار البت في دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الخطوة.وترى سلطات أوريغون أنّ الرئيس ضخّم خطر الاحتجاجات لتبرير السيطرة على الحرس الوطني، بينما تصرّ على أنّ الأمر "إجراء أمني محدود".الجدل بين الجانبين يعكس اتساع الانقسام حول أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، في وقت تصرّ فيه على وصف بعض المدن بأنها "مناطق خارجة عن القانون"، فيما تعتبرها الولايات "مراكز احتجاج سلمية".