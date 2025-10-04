28
عربي-دولي
ترامب يأمر بنشر قوات في شيكاغو
Lebanon 24
04-10-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة أعادت التوتر بين
البيت الأبيض
والسلطات المحلية، وافق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على نشر 300 جندي من
الحرس الوطني
في شيكاغو، متجاهلًا اعتراضات مسؤولي المدينة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل
جاكسون
أنّ القرار يهدف إلى حماية الضباط والمنشآت الفدرالية، مضيفة أن
ترامب
"يرفض ترك المدن للفوضى".
لكنّ
القضاء
الفدرالي وضع حدًّا مؤقتًا لخطة مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون، بعدما أصدرت القاضية كارين إيمرغوت قرارًا يمنع نشر 200 جندي هناك، بانتظار البت في دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الخطوة.
وترى سلطات أوريغون أنّ الرئيس ضخّم خطر الاحتجاجات لتبرير السيطرة على الحرس الوطني، بينما تصرّ
الإدارة الأميركية
على أنّ الأمر "إجراء أمني محدود".
الجدل بين الجانبين يعكس اتساع الانقسام حول أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، في وقت تصرّ فيه
واشنطن
على وصف بعض المدن بأنها "مناطق خارجة عن القانون"، فيما تعتبرها الولايات "مراكز احتجاج سلمية".
