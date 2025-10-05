Advertisement

عربي-دولي

القاهرة تستضيف مفاوضات إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى برعاية أميركية

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1425378-638952451963884788.png
Doc-P-1425378-638952451963884788.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها وجهت دعوة إلى ممثلين عن إسرائيل وحركة حماس لعقد محادثات في القاهرة يوم الإثنين، لبحث آلية تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الإقليمية والدولية التي أعقبت طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام الخاصة بغزة.

وأكدت حماس استعدادها المبدئي لتسليم جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، شرط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتوفير "ظروف ميدانية مناسبة" لعملية التبادل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، سيرأس وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الوفد الإسرائيلي، حيث ستتركز المرحلة الأولى من المفاوضات على الترتيبات الفنية قبل الانتقال إلى النقاط الجوهرية في الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفده سيلتزم بمفاوضات محدودة المدة، مؤكدًا أن "حماس ستتخلى عن سلاحها بالاتفاق أو بالقوة".

من جهته، أعلن ترامب أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي من غزة"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ فور تأكيد حماس موافقتها، تمهيدًا لبدء تبادل الأسرى والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.
مواضيع ذات صلة
مفاوضات القاهرة تنطلق اليوم... حماس تكشف محاور النقاشات
lebanon 24
05/10/2025 11:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: مصر تستضيف اجتماعا لوفدين من إسرائيل وحماس الاثنين لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية التبادل
lebanon 24
05/10/2025 11:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نتنياهو يدرك تماماً أن استضافة حماس أسهمت في إنجاح عمليات التبادل
lebanon 24
05/10/2025 11:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نرحب بدعوة مؤتمر نيويورك تحويل المواقف إلى أفعال تلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى
lebanon 24
05/10/2025 11:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:27 | 2025-10-05
01:28 | 2025-10-05
00:55 | 2025-10-05
00:14 | 2025-10-05
00:04 | 2025-10-05
23:59 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24