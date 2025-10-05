القاهرة تستضيف مفاوضات إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى برعاية أميركية

Advertisement

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الإقليمية والدولية التي أعقبت طرح الرئيس الأميركي خطة السلام الخاصة بغزة.وأكدت حماس استعدادها المبدئي لتسليم جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، شرط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتوفير "ظروف ميدانية مناسبة" لعملية التبادل.وبحسب القناة 12 ، سيرأس وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الوفد ، حيث ستتركز المرحلة الأولى من المفاوضات على الترتيبات الفنية قبل الانتقال إلى النقاط الجوهرية في الاتفاق.وقال بنيامين إن وفده سيلتزم بمفاوضات محدودة المدة، مؤكدًا أن "حماس ستتخلى عن سلاحها بالاتفاق أو بالقوة".، أعلن أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي من غزة"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ فور تأكيد حماس موافقتها، تمهيدًا لبدء تبادل الأسرى والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.