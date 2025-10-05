28
عربي-دولي
القاهرة تستضيف مفاوضات إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى برعاية أميركية
Lebanon 24
05-10-2025
|
00:11
A-
A+
أعلنت
وزارة الخارجية
المصرية
أنها وجهت دعوة إلى ممثلين عن
إسرائيل
وحركة
حماس
لعقد محادثات في القاهرة يوم الإثنين، لبحث آلية تبادل الأسرى
الفلسطينيين
مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الإقليمية والدولية التي أعقبت طرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خطة السلام الخاصة بغزة.
وأكدت حماس استعدادها المبدئي لتسليم جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، شرط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتوفير "ظروف ميدانية مناسبة" لعملية التبادل.
وبحسب القناة 12
الإسرائيلية
، سيرأس وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الوفد
الإسرائيلي
، حيث ستتركز المرحلة الأولى من المفاوضات على الترتيبات الفنية قبل الانتقال إلى النقاط الجوهرية في الاتفاق.
وقال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
إن وفده سيلتزم بمفاوضات محدودة المدة، مؤكدًا أن "حماس ستتخلى عن سلاحها بالاتفاق أو بالقوة".
من جهته
، أعلن
ترامب
أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي من غزة"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ فور تأكيد حماس موافقتها، تمهيدًا لبدء تبادل الأسرى والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.
