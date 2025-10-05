ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس لساعات بسبب "بالونات غامضة"

Advertisement

وقالت الشركة المشغلة إن الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها عند الساعة 4:50 صباحًا بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي مساء السبت بسبب "سلسلة محتملة من البالونات المتجهة نحو "، ما اضطر السلطات إلى تحويل الرحلات إلى لاتفيا وبولندا وإلغاء بعض الرحلات المغادرة.وأوضح رئيس الوطنية أن 13 بالونًا كانت تتجه نحو فيلنيوس، في وقت تُعزى القيود الجوية، بحسب بيانات الأميركية، إلى "رحلات منطاد الهواء الساخن".ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة اضطرابات طالت مطارات أوروبية عدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب طائرات مسيّرة أو اختراقات جوية، فيما كانت ليتوانيا قد فرضت في آب منطقة حظر طيران قرب حدودها مع بيلاروسيا ردًا على حوادث مماثلة.