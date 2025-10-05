Advertisement

عربي-دولي

ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس لساعات بسبب "بالونات غامضة"

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:55
استأنفت ليتوانيا فجر الأحد حركة الطيران في مطار فيلنيوس، أكبر مطاراتها وأكثرها ازدحامًا، بعد تعليق الرحلات لساعات إثر رصد بالونات يُعتقد أنها حلّقت داخل المجال الجوي للمطار.

وقالت الشركة المشغلة إن الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها عند الساعة 4:50 صباحًا بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي مساء السبت بسبب "سلسلة محتملة من البالونات المتجهة نحو المطار"، ما اضطر السلطات إلى تحويل الرحلات إلى لاتفيا وبولندا وإلغاء بعض الرحلات المغادرة.
وأوضح رئيس إدارة الأزمات الوطنية أن 13 بالونًا كانت تتجه نحو فيلنيوس، في وقت تُعزى القيود الجوية، بحسب بيانات إدارة الطيران الأميركية، إلى "رحلات منطاد الهواء الساخن".

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة اضطرابات طالت مطارات أوروبية عدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب طائرات مسيّرة أو اختراقات جوية، فيما كانت ليتوانيا قد فرضت في آب منطقة حظر طيران قرب حدودها مع بيلاروسيا ردًا على حوادث مماثلة.
