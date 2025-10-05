قرار مفاجئ... البرلمان الإيراني يقرّ مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

Advertisement

وبموجب التعديل الجديد، سيتم تحويل كل 10,000 إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم " " كعملة رسمية للبلاد.وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط التعاملات المالية والحد من آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.ويُذكر أن تطبيق هذا القانون ما زال يحتاج إلى موافقة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.