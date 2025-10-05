Advertisement

إقتصاد

قرار مفاجئ... البرلمان الإيراني يقرّ مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:45
صوّت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتعديل قانون النقد والبنك المركزي، تضمن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم تحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.
 

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط التعاملات المالية والحد من آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.
 

ويُذكر أن تطبيق هذا القانون ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

إقتصاد

عربي-دولي

مجلس صيانة الدستور

البنك المركزي

مجلس الشورى

يوم الأحد

الإسلام

الدستور

