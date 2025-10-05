لأصحاب الدخل المرتفع في فرنسا... هذا ما ينتظركم!

Advertisement

وأضافت الصحيفة أن لوكورنو يعتزم تنفيذ إجراءين يستهدف كل منهما دافعي الضرائب الذين يعلنون عن دخل يتجاوز 250 ألف يورو للفرد (أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار) أو 500 ألف يورو للزوجين، بهدف جمع ثلاثة مليارات يورو إضافية من الإيرادات المالية خلال العام المقبل.ويتمثل الإجراء الأول في تجديد ضريبة لمرة واحدة كان قد أدخلها سلفه بايرو العام الماضي، وتهدف إلى ضمان أن تدفع جميع الأسر ذات الدخل المرتفع ضرائب لا تقل عن 20% من دخلها، وفق وكالة " ".وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الأقلية تسعى أيضًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال أصحاب الثروات الكبيرة للشركات القابضة باعتبارها "حصالة بنكية" لتجنب دفع الضرائب.ووفقًا لبيانات ، فقد تم رصد نحو 30 ألف هيكل مالي يدخل ضمن نطاق هذا الإجراء، يقوم أصحابه بصرف الأرباح دون إعادة توزيعها بهدف التهرب من ضريبة الأرباح.وأضافت الصحيفة أن الإجراء المتعلق بالشركات القابضة من المتوقع أن يحقق إيرادات تزيد قليلاً على مليار يورو خلال عام 2026، مشيرة إلى أنه، إلى جانب الإجراءات الأخرى، ستتراوح المساهمة الإضافية المتوقعة من الأفراد الأكثر ثراءً بين 4 مليارات و4.5 مليار يورو. (العربية)