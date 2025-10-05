Advertisement

عربي-دولي

الشرع: خلال أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:02
تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق، مؤكدا أن هذه الانتخابات تمثل "خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الصراع.
وقال الشرع في كلمة مقتضبة خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: "تمكنا خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات".

وأضاف الرئيس السوري أن "مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها"، مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية "تأتي في سياق عملية سياسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وملء الفراغ الدستوري في البلاد".

وأكد الشرع أن القوانين السورية "بحاجة إلى تعديلات لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة"، لافتا إلى أن "هناك مجموعة من القوانين المعلقة التي يتعين التصويت عليها والمضي قدما في تنفيذها لضمان استمرار عملية بناء الدولة".

وتُعد هذه الانتخابات الأولى منذ بدء المرحلة الانتقالية التي أُعلنت عقب التفاهمات السياسية بين القوى السورية، وتُجرى تحت إشراف لجنة وطنية عليا لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية، وبمشاركة مراقبين من منظمات عربية ودولية.

وتشهد مراكز الاقتراع في دمشق وعدد من المحافظات السورية إقبالا متفاوتا منذ ساعات الصباح، حيث يتنافس مئات المرشحين على مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 250 مقعدا.
