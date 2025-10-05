26
عربي-دولي
السيسي يشيد بجهود الجيش المصري
Lebanon 24
05-10-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال ترؤس
السيسي
اجتماع
المجلس الأعلى
للقوات المسلحة والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب تشرين الاول، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.
وقال المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة
المصرية
على صفحتها بموقع
فيسبوك
، الأحد، إن الاجتماع تناول أيضا عددا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.
وأضاف المتحدث أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع
والإنتاج الحربي استعرض عددا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية الحدود المصرية، فضلا عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.
وذكر المتحدث أن السيسي وجه التحية في ختام الاجتماع لأرواح "
شهداء
الوطن الأبرار"، مؤكدا أن "روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري
جيلا
بعد جيل"، مشددا على أن "ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته".
