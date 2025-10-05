السيسي يشيد بجهود الجيش المصري

Advertisement

أشاد بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.جاء ذلك خلال ترؤس اجتماع للقوات المسلحة والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب تشرين الاول، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.وقال المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع ، الأحد، إن الاجتماع تناول أيضا عددا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.وأضاف المتحدث أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربي استعرض عددا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية الحدود المصرية، فضلا عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.وذكر المتحدث أن السيسي وجه التحية في ختام الاجتماع لأرواح " الوطن الأبرار"، مؤكدا أن "روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري بعد جيل"، مشددا على أن "ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته".