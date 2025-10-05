ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن الاتفاق الذي طرحه لإنهاء الحرب في بين وحركة يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل".وأوضح أن مقترحه المؤلف من 20 بندا يهدف إلى "وضع حد للحرب المستمرة في غزة، وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".ورحب الرئيس الأميركي بما وصفه بـ"الرد الإيجابي" من جانب حركة حماس، التي أعلنت قبولها بعض البنود الرئيسية في الخطة، بما في ذلك إنهاء الحرب، وانسحاب القوات من القطاع، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.