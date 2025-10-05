في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟

رفض مسؤول كردي بارز من " " في شمال وشرق ، نتائج العملية التي شهدتها سوريا اليوم الأحد، معتبراً أن "الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثّلون الإرادة السياسية المتنوّعة للمجتمع السوري".

وقال جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية للشؤون السياسية للعربية.نت/الحدث.نت : "نحن غير ممثلين في هذه العملية وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تُعدّ ملزمة بالنسبة لنا، خاصة أننا نملك إرادة سياسية نابعة من مكوّنات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرّة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار".

وأضاف منتقداً الانتخابات النيابية التي تشهدها سوريا للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق في ديسمبر الماضي أن "العملية الانتخابية التي جرت اليوم تفتقر إلى قانون انتخابي يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما أنها لم تستند إلى توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع ".



كما اعتبر أن "الآليات المتبعة في هذه العملية لا تنسجم مع للانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تفتقر إلى والشفافية وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يشكّل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا".