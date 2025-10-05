Advertisement

عربي-دولي

في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 12:33
رفض مسؤول كردي بارز من "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، نتائج العملية الانتخابية التي شهدتها سوريا اليوم الأحد، معتبراً أن "الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثّلون الإرادة السياسية المتنوّعة للمجتمع السوري".
وقال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية للشؤون السياسية للعربية.نت/الحدث.نت : "نحن غير ممثلين في هذه العملية وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تُعدّ ملزمة بالنسبة لنا، خاصة أننا نملك إرادة سياسية نابعة من مكوّنات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرّة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار".
وأضاف منتقداً الانتخابات النيابية التي تشهدها سوريا للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي أن "العملية الانتخابية التي جرت اليوم تفتقر إلى قانون انتخابي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما أنها لم تستند إلى توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع ".

كما اعتبر أن "الآليات المتبعة في هذه العملية لا تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يشكّل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا".
