25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟
Lebanon 24
05-10-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض مسؤول كردي بارز من "
الإدارة الذاتية
" في شمال وشرق
سوريا
، نتائج العملية
الانتخابية
التي شهدتها سوريا اليوم الأحد، معتبراً أن "الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثّلون الإرادة السياسية المتنوّعة للمجتمع السوري".
Advertisement
وقال
بدران
جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية للشؤون السياسية للعربية.نت/الحدث.نت : "نحن غير ممثلين في هذه العملية وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تُعدّ ملزمة بالنسبة لنا، خاصة أننا نملك إرادة سياسية نابعة من مكوّنات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرّة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار".
وأضاف منتقداً الانتخابات النيابية التي تشهدها سوريا للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق
بشار الأسد
في ديسمبر الماضي أن "العملية الانتخابية التي جرت اليوم تفتقر إلى قانون انتخابي
ديمقراطي
يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما أنها لم تستند إلى توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع ".
كما اعتبر أن "الآليات المتبعة في هذه العملية لا تنسجم مع
المعايير الدولية
للانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تفتقر إلى
الديمقراطية
والشفافية وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يشكّل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا".
مواضيع ذات صلة
الإدارة الذاتية في سوريا تعلق على إرجاء الانتخابات في مناطقها.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
الإدارة الذاتية في سوريا تعلق على إرجاء الانتخابات في مناطقها.. هذا ما أعلنته
06/10/2025 00:22:04
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
06/10/2025 00:22:04
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان يستقبل ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في لبنان
Lebanon 24
أرسلان يستقبل ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في لبنان
06/10/2025 00:22:04
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الذاتية الكردية: أي قرار يُتخذ ضمن نهج إقصائي لن نعتبره ملزما لشمال وشرق سوريا
Lebanon 24
الإدارة الذاتية الكردية: أي قرار يُتخذ ضمن نهج إقصائي لن نعتبره ملزما لشمال وشرق سوريا
06/10/2025 00:22:04
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المعايير الدولية
الإدارة الذاتية
الديمقراطية
بشار الأسد
الديمقراطي
الانتخابية
شرق سوريا
يوم الأحد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
Lebanon 24
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:57 | 2025-10-05
05/10/2025 04:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:50 | 2025-10-05
05/10/2025 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:48 | 2025-10-05
05/10/2025 04:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
Lebanon 24
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
16:23 | 2025-10-05
05/10/2025 04:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:04 | 2025-10-05
05/10/2025 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-10-05
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:50 | 2025-10-05
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:48 | 2025-10-05
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:23 | 2025-10-05
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
16:04 | 2025-10-05
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:00 | 2025-10-05
من يوجّه دفة اتفاق غزة: نتنياهو أم ترامب؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24