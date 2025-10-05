النتائج خلال ساعات.. انتهاء التصويت بانتخابات البرلمان السوري

أغلقت جميع المراكز بسوريا صناديق الاقتراع لانتخابات ، بعدما انطلق الاستحقاق .

Advertisement

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عمليات فرز أصوات أعضاء الهيئات الناخبة ستستمر في عدد من المراكز الانتخابية كدمشق وحلب.



وأوضحت أن نتائج أولية بدأت تظهر في عدد من المناطق ، كما من المنتظر أن يُعلن عن نتائج العملية الانتخابية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحافي رسمي يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.



جاء هذا بعدما أعلنت السورية، اليوم الأحد، أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.



وأضافت عبر X، أن الوحدات قامت تنفيذاً للخطة المعتمدة، بتأمين محيط المراكز الانتخابية، وتنظيم ، وضمان انسياب حركة المرور، بما يتيح للناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان، مع المحافظة على سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.