عربي-دولي

النتائج خلال ساعات.. انتهاء التصويت بانتخابات البرلمان السوري

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:22
أغلقت جميع المراكز الانتخابية بسوريا صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب، بعدما انطلق الاستحقاق صباح الأحد.
فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عمليات فرز أصوات أعضاء الهيئات الناخبة ستستمر في عدد من المراكز الانتخابية كدمشق وحلب.

وأوضحت أن نتائج أولية بدأت تظهر في عدد من المناطق السورية، كما من المنتظر أن يُعلن عن نتائج العملية الانتخابية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحافي رسمي يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.

وأضافت عبر X، أن الوحدات قامت تنفيذاً للخطة المعتمدة، بتأمين محيط المراكز الانتخابية، وتنظيم حركة المواطنين، وضمان انسياب حركة المرور، بما يتيح للناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان، مع المحافظة على سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.
