هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟



Advertisement

وجاء في البيان الرسمي للحركة: "تؤكد حركة الإسلامية (حماس) أنه لا أساس من الصحة لما نشرته قناة العربية الحدث وبعض وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية منسوبا لمصدر في الحركة حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشددة على أن تداول مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام"، معربة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ "الادعاءات العارية من الصحة".



كما دعت الحركة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو غير موثوقة"، مؤكدة أن "التصريحات الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر المنصّات الرسمية للحركة" نفت حركة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض ، وخاصة عبر قناة "العربية الحدث"، حول الموافقة على تسليم السلاح تدريجيا بإشراف دولي.وجاء في البيان الرسمي للحركة: "تؤكد حركة الإسلامية (حماس) أنه لا أساس من الصحة لما نشرته قناة العربية الحدث وبعض وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية منسوبا لمصدر في الحركة حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشددة على أن تداول مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام"، معربة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ "الادعاءات العارية من الصحة".كما دعت الحركة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو غير موثوقة"، مؤكدة أن "التصريحات الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر المنصّات الرسمية للحركة"

وفي وقت سابق، كشف مصدر لـ"العربية - الحدث" أنّ الحركة بدأت بتجميع جثث الإسرائيليين، وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي في مناطق محددة لإنجاز المهمة. وأوضح أن تسليم الرهائن الأحياء سيكون على مرحلة واحدة، فيما ستستغرق عملية تسليم الجثث بعض الوقت، مع وجود مرونة أميركية في هذا الإطار.



وأضاف المصدر أن الحركة تلقت ضمانات أميركية عبر قطر تقضي بـ"انسحاب إسرائيلي دائم من "، مشيراً إلى موافقتها على تسليم السلاح لهيئة فلسطينية– تحت إشراف دولي، وقد أبلغت بموافقتها على ذلك.