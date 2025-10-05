Advertisement

عربي-دولي

هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:50
نفت حركة حماس بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وخاصة عبر قناة "العربية الحدث"، حول الموافقة على تسليم السلاح تدريجيا بإشراف دولي.
وجاء في البيان الرسمي للحركة: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لا أساس من الصحة لما نشرته قناة العربية الحدث وبعض وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية منسوبا لمصدر في الحركة حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشددة على أن تداول مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام"، معربة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ "الادعاءات العارية من الصحة".

كما دعت الحركة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة"، مؤكدة أن "التصريحات الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر المنصّات الرسمية للحركة"
 
 
وفي وقت سابق، كشف مصدر لـ"العربية - الحدث" أنّ الحركة بدأت بتجميع جثث الإسرائيليين، وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي في مناطق محددة لإنجاز المهمة. وأوضح أن تسليم الرهائن الأحياء سيكون على مرحلة واحدة، فيما ستستغرق عملية تسليم الجثث بعض الوقت، مع وجود مرونة أميركية في هذا الإطار.

وأضاف المصدر أن الحركة تلقت ضمانات أميركية عبر قطر تقضي بـ"انسحاب إسرائيلي دائم من قطاع غزة"، مشيراً إلى موافقتها على تسليم السلاح لهيئة فلسطينية–مصرية تحت إشراف دولي، وقد أبلغت الولايات المتحدة بموافقتها على ذلك.
