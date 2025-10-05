شاركوا في أسطول الصمود.. إسرائيل ترحل 29 ناشطاً

Advertisement

قالت ، اليوم الأحد، إنها رحلت 29 ناشطا إضافيا ممن اعتقلتهم الأسبوع الماضي لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى المحاصر.ورحلت حتى الآن ما لا يقل عن 170 ناشطا من أصل أكثر من 450 اعتقلتهم. وواجهت الحكومة اتهامات بسوء المعاملة، شملت ما ورد عن حرمان بعض الناشطين من التواصل مع محامين يمثلونهم، وهي اتهامات تنفيها .