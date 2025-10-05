Advertisement

عربي-دولي

شاركوا في أسطول الصمود.. إسرائيل ترحل 29 ناشطاً

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:39
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها رحلت 29 ناشطا إضافيا ممن اعتقلتهم القوات البحرية الأسبوع الماضي لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
ورحلت إسرائيل حتى الآن ما لا يقل عن 170 ناشطا من أصل أكثر من 450 اعتقلتهم. وواجهت الحكومة اتهامات بسوء المعاملة، شملت ما ورد عن حرمان بعض الناشطين من التواصل مع محامين يمثلونهم، وهي اتهامات تنفيها وزارة الخارجية.
