عربي-دولي

الآن.. ماذا يجري في حلب؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 15:06
أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت بالمدفعية قريتي حميمة والكيطة في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، فيما ردّ الجيش السوري على مصادر النيران.
من جهته، نقل التلفزيون السوري عن مصادر عسكرية حدوث اشتباكات بين الجيش وقوات قسد على محور دير حافر شرقي حلب.
