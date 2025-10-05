26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
Lebanon 24
05-10-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المستشار الألماني
فريدريش
ميرتس، الأحد، أنه يعتقد أن
روسيا
تقف وراء عدد من الطائرات المسيرة التي شوهدت تحلق في أجواء
ألمانيا
قبل أيام، ومنها على الأرجح تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية وأدت إلى تقطع السبل بأكثر من 10 آلاف مسافر في
مطار ميونيخ
.
Advertisement
وتابع ميرتس أن تواتر التوغل في المجال الجوي لأوروبا لم يسبق له مثيل حتى بالمقارنة مع أوقات الحرب الباردة، لكن لم يكن أي من الطائرات المسيرة المرصودة حتى الآن مسلحة، مضيفاً أن جميعها كانت في رحلات استطلاع، وفق
رويترز
.
كما أردف: "تقديرنا هو أن روسيا تقف وراء معظم هذه الرحلات الجوية للطائرات المسيرة".
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: نفترض أن روسيا تقف وراء العديد من المسيرات التي تم رصدها فوق ألمانيا هذا الأسبوع وربما تشمل تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية
Lebanon 24
المستشار الألماني: نفترض أن روسيا تقف وراء العديد من المسيرات التي تم رصدها فوق ألمانيا هذا الأسبوع وربما تشمل تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية
06/10/2025 03:22:21
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب بعد انتهاك المسيّرات الروسية أجواء بولندا ورومانيا
Lebanon 24
المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب بعد انتهاك المسيّرات الروسية أجواء بولندا ورومانيا
06/10/2025 03:22:21
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
Lebanon 24
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
06/10/2025 03:22:21
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
06/10/2025 03:22:21
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار ميونيخ
ألمانيا
فريدريش
أوروبا
ميونيخ
رنا ❗️
رويترز
مسيرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
Lebanon 24
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:57 | 2025-10-05
05/10/2025 04:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:50 | 2025-10-05
05/10/2025 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:48 | 2025-10-05
05/10/2025 04:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:04 | 2025-10-05
05/10/2025 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من يوجّه دفة اتفاق غزة: نتنياهو أم ترامب؟
Lebanon 24
من يوجّه دفة اتفاق غزة: نتنياهو أم ترامب؟
16:00 | 2025-10-05
05/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-10-05
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:50 | 2025-10-05
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:48 | 2025-10-05
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:04 | 2025-10-05
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:00 | 2025-10-05
من يوجّه دفة اتفاق غزة: نتنياهو أم ترامب؟
15:31 | 2025-10-05
بعد 7 سنوات.. مرفأ اللاذقية يستقبل أول باخرة إيطالية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24