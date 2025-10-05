Advertisement

عربي-دولي

المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1425632-638953047931665047.webp
Doc-P-1425632-638953047931665047.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، أنه يعتقد أن روسيا تقف وراء عدد من الطائرات المسيرة التي شوهدت تحلق في أجواء ألمانيا قبل أيام، ومنها على الأرجح تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية وأدت إلى تقطع السبل بأكثر من 10 آلاف مسافر في مطار ميونيخ.
Advertisement

وتابع ميرتس أن تواتر التوغل في المجال الجوي لأوروبا لم يسبق له مثيل حتى بالمقارنة مع أوقات الحرب الباردة، لكن لم يكن أي من الطائرات المسيرة المرصودة حتى الآن مسلحة، مضيفاً أن جميعها كانت في رحلات استطلاع، وفق رويترز.
كما أردف: "تقديرنا هو أن روسيا تقف وراء معظم هذه الرحلات الجوية للطائرات المسيرة".
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: نفترض أن روسيا تقف وراء العديد من المسيرات التي تم رصدها فوق ألمانيا هذا الأسبوع وربما تشمل تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية
lebanon 24
06/10/2025 03:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب بعد انتهاك المسيّرات الروسية أجواء بولندا ورومانيا
lebanon 24
06/10/2025 03:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
lebanon 24
06/10/2025 03:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
lebanon 24
06/10/2025 03:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار ميونيخ

ألمانيا

فريدريش

أوروبا

ميونيخ

رنا ❗️

رويترز

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-05
16:50 | 2025-10-05
16:48 | 2025-10-05
16:04 | 2025-10-05
16:00 | 2025-10-05
15:31 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24