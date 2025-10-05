المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات

Advertisement

أعلن المستشار الألماني ميرتس، الأحد، أنه يعتقد أن تقف وراء عدد من الطائرات المسيرة التي شوهدت تحلق في أجواء قبل أيام، ومنها على الأرجح تلك التي عطلت عشرات الرحلات الجوية وأدت إلى تقطع السبل بأكثر من 10 آلاف مسافر في .وتابع ميرتس أن تواتر التوغل في المجال الجوي لأوروبا لم يسبق له مثيل حتى بالمقارنة مع أوقات الحرب الباردة، لكن لم يكن أي من الطائرات المسيرة المرصودة حتى الآن مسلحة، مضيفاً أن جميعها كانت في رحلات استطلاع، وفق .