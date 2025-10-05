من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟

Advertisement

أعلنت حركة أن وفدًا من مسؤوليها، برئاسة ، وصل إلى مصر "لبدء مفاوضات بشأن آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش ، وتبادل الأسرى".وقد وصفت حماس الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها في 7 تشرين الاول 2023، والذي أشعل الحرب الجارية، بأنهم "أسرى". وكجزء من خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، من المقرر أن تطلق سراح 250 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا من المحكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى أكثر من 1700 شخص من غزة تم اعتقالهم خلال الحرب التي استمرت عامين في القطاع.