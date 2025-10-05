Advertisement

عربي-دولي

من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:48
أعلنت حركة حماس أن وفدًا من مسؤوليها، برئاسة خليل الحية، وصل إلى مصر "لبدء مفاوضات بشأن آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وتبادل الأسرى".
وقد وصفت حماس الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها في 7 تشرين الاول 2023، والذي أشعل الحرب الجارية، بأنهم "أسرى". وكجزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، من المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا من المحكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى أكثر من 1700 شخص من غزة تم اعتقالهم خلال الحرب التي استمرت عامين في القطاع.
دونالد ترامب

خليل الحية

الإسرائيلي

خليل الحي

إسرائيل

دونالد

فلسطين

