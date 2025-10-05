Advertisement

عربي-دولي

ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:57
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى أنه مستعد لمواصلة العمل بمعاهدة حول الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو اقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمديدها لفترة سنة.
وقال ترامب رداً على سؤال أحد الصحافيين في البيت الأبيض حول موقفه من عرض بوتين تمديد العمل بمعاهدة "نيو ستارت" لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها قبل 4 أشهر من انتهاء صلاحيتها في الخامس من شباط 2026: "تبدو لي فكرة سديدة".
 
