ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة

ألمح الرئيس الأميركي الأحد إلى أنه مستعد لمواصلة العمل بمعاهدة حول الأسلحة النووية بين وموسكو اقترح نظيره الروسي تمديدها لفترة سنة.وقال رداً على سؤال أحد الصحافيين في حول موقفه من عرض تمديد العمل بمعاهدة "نيو ستارت" لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها قبل 4 أشهر من انتهاء صلاحيتها في الخامس من شباط 2026: "تبدو لي فكرة سديدة".