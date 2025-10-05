Advertisement

عربي-دولي

قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.. حماس تؤكد استعدادها لوقف الحرب وتبادل الأسرى "فورا"

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1425671-638953284410635072.jpeg
Doc-P-1425671-638953284410635072.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عشية بدء مفاوضات غير مباشرة اليوم الاثنين بينها وبين واسرائيل في مصر، أكدت حماس التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل "فورية" للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
Advertisement

وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس، إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"".

وأفاد بيان لحماس، أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل، أمس الأحد، إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرا إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، اليوم الاثنين، في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.

أما الوفد الإسرائيلي، فسيتوجه اليوم الاثنين الى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد.

وأكد نتنياهو، دعمه لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75 بالمئة منه.

مواضيع ذات صلة
القاهرة تستضيف مفاوضات إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى برعاية أميركية
lebanon 24
06/10/2025 08:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
06/10/2025 08:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح أميركي جديد لإنهاء حرب غزة.. صفقة تبادل كبرى ومفاوضات مباشرة لوقف الحرب
lebanon 24
06/10/2025 08:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تبادلنا الرسائل مع الأميركيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
lebanon 24
06/10/2025 08:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:43 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:26 | 2025-10-06
00:52 | 2025-10-06
00:30 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24