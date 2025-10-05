قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.. حماس تؤكد استعدادها لوقف الحرب وتبادل الأسرى "فورا"

عشية بدء مفاوضات غير مباشرة اليوم الاثنين بينها وبين واسرائيل في مصر، أكدت حماس
التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة
والبدء بعملية تبادل "فورية" للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين
في السجون الإسرائيلية
.
وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس، إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"".
وأفاد بيان لحماس، أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل، أمس الأحد، إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرا إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال
وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.
وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، اليوم الاثنين، في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.
أما الوفد الإسرائيلي
، فسيتوجه اليوم الاثنين الى المدينة المصرية
، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد.
وأكد نتنياهو، دعمه لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75 بالمئة منه.