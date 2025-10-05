قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.. حماس تؤكد استعدادها لوقف الحرب وتبادل الأسرى "فورا"

Advertisement

عشية بدء مفاوضات غير مباشرة اليوم الاثنين بينها وبين واسرائيل في مصر، أكدت التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في والبدء بعملية تبادل "فورية" للرهائن والمعتقلين في السجون .وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس، إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"".وأفاد بيان لحماس، أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل، أمس الأحد، إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرا إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، اليوم الاثنين، في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.أما الوفد ، فسيتوجه اليوم الاثنين الى المدينة ، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد.وأكد نتنياهو، دعمه لمقترح الرئيس الأميركي ، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75 بالمئة منه.