للاشتباه في أنها تحمل مخدرات.. أميركا تقصف سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا

Advertisement

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل ، مساء يوم السبت الماضي للاشتباه في أنها تحمل مخدرات.وقال في خطاب ألقاه في ، بجوار حالة الطائرات هاري إس.ترومان، إن قصفت السفينة للاشتباه في أنها تحمل مخدرات، مؤكدا أن ستبدأ التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.وتابع ترامب: "في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما.. لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم".وأضاف: "لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا، لأنهم سيضطرون إلى ذلك".