عربي-دولي

للاشتباه في أنها تحمل مخدرات.. أميركا تقصف سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:23
في تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا، مساء يوم السبت الماضي للاشتباه في أنها تحمل مخدرات.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حالة الطائرات هاري إس.ترومان، إن الولايات المتحدة قصفت السفينة للاشتباه في أنها تحمل مخدرات، مؤكدا أن واشنطن ستبدأ التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.

وتابع ترامب: "في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما.. لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم".

وأضاف: "لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا، لأنهم سيضطرون إلى ذلك".
 
