قضى 30 عاماً في السجن ظلماً وتعرّض للتعذيب... فحصل على هذا التعويض الضخم!

وأشار غيبسون إلى أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام على يد وحدة شرطة شيكاغو، التي تورطت في أكثر من 100 قضية تتعلق بسوء المعاملة.وحصل غيبسون على تعويض يقارب 15 مليون دولار من المدينة، فيما تمثل هذه التسوية جزءاً من سلسلة تسويات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار التي توصلت إليها مدينة شيكاغو هذا العام في قضايا سوء سلوك الشرطة.