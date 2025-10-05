Advertisement

عربي-دولي

رعب في سيدني... رجل يطلق النار على السيارات والمارة ويُصيب 20 شخصاً!

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:47
A-
A+

Doc-P-1425679-638953303790223011.jpg
Doc-P-1425679-638953303790223011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق رجل النار في شارع مكتظ بسيدني ما أسفر عن إصابة 20 شخصاً، قبل أن يتم توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة الأسترالية.
Advertisement

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان "يطلق النار على السيارات العابرة بلا تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

وقال ستيفين باري من شرطة نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس إن "عدد الطلقات تراوح بين 50 و100 طلقة نارية".

وبعد ساعتين، تمكنت الشرطة من توقيف رجل ستيني يشتبه بأنه مطلق النار في إحدى الشقق، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء عملية القبض عليه.

وأشارت الشرطة إلى أن حالة أحد المصابين تعتبر "حرجة"، بينما تلقى 19 شخصاً آخرون العلاج من إصابات ناجمة عن شظايا الزجاج بشكل خاص.
مواضيع ذات صلة
العراق: تسرب غاز كيميائي يصيب 20 شخصًا ولا وفيات مسجلة
lebanon 24
06/10/2025 08:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رعبٌ في الأرجنتين بعد وفاة 96 شخصاً
lebanon 24
06/10/2025 08:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضاحية.. رجلٌ يُطلق النار على نفسه!
lebanon 24
06/10/2025 08:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات شخصية... أطلق النار عليه في الكورة!
lebanon 24
06/10/2025 08:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وكالة فرانس برس

الأسترالية

الأسترالي

نيو ساوث

ستيني

العلا

باري

ويلز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:43 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:26 | 2025-10-06
00:52 | 2025-10-06
00:30 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24