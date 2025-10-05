رعب في سيدني... رجل يطلق النار على السيارات والمارة ويُصيب 20 شخصاً!

Advertisement

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان "يطلق النار على السيارات العابرة بلا تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".وقال ستيفين من شرطة لوكالة فرانس برس إن "عدد الطلقات تراوح بين 50 و100 طلقة نارية".وبعد ساعتين، تمكنت الشرطة من توقيف رجل يشتبه بأنه مطلق النار في إحدى الشقق، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء عملية القبض عليه.وأشارت الشرطة إلى أن حالة أحد المصابين تعتبر "حرجة"، بينما تلقى 19 شخصاً آخرون العلاج من إصابات ناجمة عن شظايا الزجاج بشكل خاص.