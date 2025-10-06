نيودلهي تدرس تعزيز دفاعها الجوي بشراء 5 منظومات "إس-400" إضافية

Advertisement

أفادت صحيفة هندوستان تايمز، نقلاً عن مصادر دفاعية هندية، بأن نيودلهي تدرس شراء خمس منظومات دفاع جوي روسية إضافية من طراز "إس-400".وأوضحت الصحيفة أن ممثلي الهندية سيجتمعون هذا الأسبوع مع نظرائهم لمناقشة إمكانية الإنتاج المشترك أو الشراء المباشر لهذه المنظومات، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للهند.وأشارت إلى أن تحتاج إلى 5 منظومات أخرى من هذا النوع للحماية من أي هجمات على طول ساحل البلاد بأكمله، والذي يمتد لأكثر من 7 آلاف كيلومتر، ولسد الثغرات في نظام الدفاع الجوي في منطقة القيادة الشمالية.ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الاتفاق قبل وصول إلى الهند في أوائل ديسمبر لعقد القمة الروسية الهندية السنوية.