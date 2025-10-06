Advertisement

عربي-دولي

نيودلهي تدرس تعزيز دفاعها الجوي بشراء 5 منظومات "إس-400" إضافية

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:33
أفادت صحيفة هندوستان تايمز، نقلاً عن مصادر دفاعية هندية، بأن نيودلهي تدرس شراء خمس منظومات دفاع جوي روسية إضافية من طراز "إس-400".


وأوضحت الصحيفة أن ممثلي وزارة الدفاع الهندية سيجتمعون هذا الأسبوع مع نظرائهم الروس لمناقشة إمكانية الإنتاج المشترك أو الشراء المباشر لهذه المنظومات، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للهند.
وأشارت إلى أن الهند تحتاج إلى 5 منظومات أخرى من هذا النوع للحماية من أي هجمات على طول ساحل البلاد بأكمله، والذي يمتد لأكثر من 7 آلاف كيلومتر، ولسد الثغرات في نظام الدفاع الجوي في منطقة القيادة الشمالية.


ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الاتفاق قبل وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أوائل ديسمبر لعقد القمة الروسية الهندية السنوية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

فلاديمير

ان تايمز

الشمالي

