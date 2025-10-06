Advertisement

عربي-دولي

الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية على مواقع يهودية

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:23
أحبطت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية هجمات إرهابية كانت تستهدف مواقع دينية يهودية في مدينتي بياتيغورسك وكراسنويارسك، بعد أن تبين أن منفذيها من أنصار منظمة إرهابية دولية.
