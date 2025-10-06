السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي

Advertisement

كما شدد في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، أن "وقف النار في وبدء مسار لإقامة دولة فلسطينية يعني أننا نمضي نحو سلام دائم".وأردف قائلاً:" أطمئن الشعب المصري أن الجيش قائم على رسالته في حماية بلده والحفاظ على حدودها و لا يهاب التحديات".إلى ذلك، حذر من أن "الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي، ما يتطلب أن نكون على قدر من المسؤولية".ورأى أن "السلام بين مصر و لم يكن مجرد اتفاق بل تأسيس لسلام عادل رسخ الاستقرار".وأوضح أن "السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا احتقاناً، أما السلام الذي يبنى بالعدل فيثمر تطبيعاً حقيقياً و تعايشاً مستداماً بين الشعوب.كذلك وجه التحية إلى الرئيس الأميركي على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في غزة.