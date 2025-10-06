Advertisement

عربي-دولي

السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:04
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألا سلام حقيقياً في الشرق الأوسط من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما شدد في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، أن "وقف النار في قطاع غزة وبدء مسار لإقامة دولة فلسطينية يعني أننا نمضي نحو سلام دائم".

وأردف قائلاً:" أطمئن الشعب المصري أن الجيش قائم على رسالته في حماية بلده والحفاظ على حدودها و لا يهاب التحديات".

إلى ذلك، حذر من أن "الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي، ما يتطلب أن نكون على قدر من المسؤولية".

ورأى أن "السلام بين مصر و إسرائيل لم يكن مجرد اتفاق بل تأسيس لسلام عادل رسخ الاستقرار".

وأوضح أن "السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا احتقاناً، أما السلام الذي يبنى بالعدل فيثمر تطبيعاً حقيقياً و تعايشاً مستداماً بين الشعوب.

كذلك وجه السيسي التحية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في غزة.
