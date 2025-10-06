Advertisement

عربي-دولي

طهران تؤكد: لا خطة لدينا للتفاوض مع أميركا

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1425800-638953470558100152.jpg
Doc-P-1425800-638953470558100152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، شددت إيران على أنها لا تملك أي خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها "لن تتوسل من أجل التفاوض".
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "بلاده لا تملك في هذه المرحلة أي خطة للتفاوض مع الجانب الأميركي، وتركّز حالياً على دراسة الآثار والتبعات المترتبة على الخطوات التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة."، في إشارة إلى إعادة العقوبات الأممية.
إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أن "الدبلوماسية، باعتبارها مساراً قائماً على الاتصالات والمشاورات، ما زالت مستمرة". وقال:" كلما شعرت إيران بأن الدبلوماسية يمكن أن تكون مثمرة، فسيُتخذ القرار استناداً إلى المصالح والمنافع الوطنية."

ورأى أن بعض "تصريحات المسؤولين الأميركيين التي أعربوا فيها عن فخرهم بارتكاب عملٍ إجرامي، لا تؤدي إلا إلى زيادة المسؤولية الدولية على عاتق الحكومة الأميركية"، وفق تعبيره.

ولفت بقائي إلى "أن الاعتراف بارتكاب أعمال غير قانونية لن يمنح الولايات المتحدة أي مصداقية، بل يثبت مرة أخرى للمجتمع الدولي وللشعب الإيراني أن أميركا لا تلتزم بالقواعد المعترف بها دولياً."

وجدد انتقاداته إلى "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث وأميركا لا تملك الأهلية للّجوء إلى آلية تسوية الخلاف في الاتفاق النووي. ووصف إجراءها بإعادة إطلاق آلية "سناب باك" بغير القانونية.


مواضيع ذات صلة
بلدية صيدا تؤكّد: لا إشكال مع الجيش
lebanon 24
06/10/2025 13:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: لا نزال نرغب في التفاوض مع أميركا للتوصّل لاتفاق تجاري
lebanon 24
06/10/2025 13:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر
lebanon 24
06/10/2025 13:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحا للتفاوض المباشر مع أميركا وويتكوف حدد الموعد لكن لم يحضر
lebanon 24
06/10/2025 13:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأميركيين

إيران على

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:55 | 2025-10-06
05:50 | 2025-10-06
04:53 | 2025-10-06
04:31 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24