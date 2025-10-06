Advertisement

عربي-دولي

خسارة لغزة.. "أطباء بلا حدود" تنعى عبد الحميد قراضية

Lebanon 24
06-10-2025 | 05:55
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود وفاة زميلها عبد الحميد قراضية، الذي فارق الحياة متأثرًا بجروحه إثر إصابته بشظايا في هجوم وقع يوم الخميس 2 تشرين الأول الجاري، والذي أودى أيضًا بحياة زميله عمر حايك وأصاب عددًا من الزملاء الآخرين.
وقالت المنظمة في بيان رسمي: "رغم الرعاية الطبية المكثفة، توفي عبد الحميد صباح الأحد، بينما كان الفريق في شارع يستقل حافلة متجهة إلى مستشفى أطباء بلا حدود الميداني في دير البلح بغزة، جميعهم يرتدون سترات المنظمة التي تحدد هويتهم كعاملين في المجال الطبي الإنساني".

وأوضح البيان أن عبد الحميد، البالغ من العمر 43 عامًا، كان خامس عشر موظفًا يُقتل من أطباء بلا حدود في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وهو ثالث زميل تفقده المنظمة خلال أقل من عشرين يومًا.

وأضافت المنظمة أن عبد الحميد كرّس ثمانية عشر عامًا في قسم العلاج الطبيعي بغزة، حيث ساهم بتطوير أدوات مبتكرة مثل بدلات ضغط لمرضى الحروق وتعديل أجهزة المشي للذين أصيبوا أو بُترت أطرافهم، مؤسسًا لقسم العلاج الطبيعي ثلاثي الأبعاد، مبرزًا مهاراته وخبرته في خدمة المرضى.

واختتم البيان بالتأكيد على أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للعائلة وللنظام الصحي في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لإراقة الدماء، معتبرة الحادث تذكيرًا مأساويًا "بالاستمرار في استهتار أرواح المدنيين وكرامتهم الإنسانية".
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24