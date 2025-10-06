داخل الأراضي المصريّة... هل تُعيد إسرائيل ما فعلته في قطر؟

ذكر موقع " "، أنّ وفوداً فلسطينية وصلت إلى ، من أجل التفاوض مع الإسرائيليين بشأن وقف الحرب في غزة، وسط المخاوف من إستغلال للفرصة، وقيامها باغتيال وفد حركة " ".

Advertisement

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج، إنّ " لا يُمكنها إستهداف وفد "حماس" على الأراضي المصريّة، لأنّها تعلم جيّداً أنّها تعلم ما سيحصل إذا قررت ذلك".

وأكّد أنّ "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا فكرت إسرائيل إستهداف شخصيات فلسطينية على أرضها، ولا تجرؤ أنّ تُعيد ما فعلته في قطر على أرض مصر".

كذلك، قال النائب بكري، إنّ "إسرائيل تدرك بالتأكيد أن مصر تعتبر خطا أحمر، وإنّ مسألة السيادة لا يمكن التفريق فيها بأي حال من الأحوال".

وتابع: "دخول إسرائيل على الخط واجتياح الحدود هذا أمر لن يتم لأن قواتنا المسلحة تحمي الأمن القومي ولدينا قوات جوية قادرة على الردع والمواجهة ، والقوات المسلحة في حالة استنفار للدفاع عن الأمن القومي".

وقال: "إذا أقدمت إسرائيل على هذ الخطوة الإجرامية، فأعتقد أن الأمور ستصل إلى حد لا يمكن توقعه، وأيضا مصر لن تسمح بانتهاك اتفاقية السلام بهذا الشكل وسيكون لمصر موقف حاسم وحاد في هذه القضية، فعلى إسرائيل أن تدرك بأن مصر ليست أرض مستباحة، والجيش المصري من أعظم وأقوى الجيوش في المنطقة، وأن كل من سيقترب من الحدود سيجد ما لم يكن يحسبه وسيجد نفسه في موقف الندم، مصر خط أحمر لا يسمح بتجاوزه". (روسيا اليوم)