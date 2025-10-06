26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!
Lebanon 24
06-10-2025
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة العيد الثمانين للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، سيقام نزال في بطولة القتال النهائي (يو أف سي) في
البيت الأبيض
.
Advertisement
وقال
ترامب
أمام حشد من البحارة في
القاعدة
البحرية الضخمة في نورفولك بولاية فيرجينيا "في الرابع عشر من حزيران من العام المقبل، سننظم نزالا كبيرا في بطولة يو أف سي في البيت الأبيض -- نعم، على أرضية البيت الأبيض".
ولم يأت ترامب على الإشارة إلى أن الـ14 من حزيران يصادف عيد ميلاده، أو أن العام المقبل سيكمل عامه الثمانين.
وفي عيد ميلاد ترامب الـ79 هذا العام، أقام عرضا عسكريا لتخليد ذكرى تأسيس الجيش الأميركي.
وفي آب، أعلن
رئيس اتحاد
بطولة القتال النهائي "يو أف سي" دانا وايت أن نزالا سيقام في البيت الأبيض في الرابع من
تموز
من العام المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه
الولايات المتحدة
بالذكرى الـ250 لتأسيسها.
ويعد ترامب من الضيوف الدائمين لنزالات الفنون القتالية الدامية، حيث يتبادل المقاتلون اللكمات والركلات والاشتباك الجسدي في معركة بلا قيود تنتهي بالاستسلام أو بالضربة القاضية.
ويشكل نقل هذه الرياضة القتالية العنيفة إلى مركز السلطة السياسية في الولايات المتحدة سابقة تاريخية.
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض لنيوز نيشن: ندرس تفاصيل الاجتماعات المحتملة وسنعلنها في الوقت المناسب
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض لنيوز نيشن: ندرس تفاصيل الاجتماعات المحتملة وسنعلنها في الوقت المناسب
06/10/2025 18:39:39
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث الرئيس الأوكراني: القادة لا زالوا في البيت الأبيض والمحادثات قد تستمر بصيغة مختلفة
Lebanon 24
متحدث الرئيس الأوكراني: القادة لا زالوا في البيت الأبيض والمحادثات قد تستمر بصيغة مختلفة
06/10/2025 18:39:39
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يزيل صورة بايدن من ممشى المشاهير في البيت الأبيض... شاهدوا بالفيديو بماذا استبدلها
Lebanon 24
ترامب يزيل صورة بايدن من ممشى المشاهير في البيت الأبيض... شاهدوا بالفيديو بماذا استبدلها
06/10/2025 18:39:39
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في البيت الأبيض لسكاي نيوز عربية: اتصال ترامب برؤساء دول "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا المجتمعين في باريس ما يزال مستمرًّا
Lebanon 24
مصدر في البيت الأبيض لسكاي نيوز عربية: اتصال ترامب برؤساء دول "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا المجتمعين في باريس ما يزال مستمرًّا
06/10/2025 18:39:39
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
رئيس اتحاد
القاعدة
دونالد
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
11:23 | 2025-10-06
06/10/2025 11:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
11:03 | 2025-10-06
06/10/2025 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
Lebanon 24
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
11:00 | 2025-10-06
06/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
10:48 | 2025-10-06
06/10/2025 10:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف
Lebanon 24
أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف
10:30 | 2025-10-06
06/10/2025 10:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:23 | 2025-10-06
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
11:03 | 2025-10-06
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
11:00 | 2025-10-06
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
10:48 | 2025-10-06
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
10:30 | 2025-10-06
أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف
10:30 | 2025-10-06
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24