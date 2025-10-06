Advertisement

عربي-دولي

بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!

Lebanon 24
06-10-2025 | 05:50
بمناسبة العيد الثمانين للرئيس الأميركي دونالد ترامب،  سيقام نزال في بطولة القتال النهائي (يو أف سي) في البيت الأبيض.
وقال ترامب أمام حشد من البحارة في القاعدة البحرية الضخمة في نورفولك بولاية فيرجينيا "في الرابع عشر من حزيران من العام المقبل، سننظم نزالا كبيرا في بطولة يو أف سي في البيت الأبيض -- نعم، على أرضية البيت الأبيض".

ولم يأت ترامب على الإشارة إلى أن الـ14 من حزيران يصادف عيد ميلاده، أو أن العام المقبل سيكمل عامه الثمانين.

وفي عيد ميلاد ترامب الـ79 هذا العام، أقام عرضا عسكريا لتخليد ذكرى تأسيس الجيش الأميركي.

وفي آب، أعلن رئيس اتحاد بطولة القتال النهائي "يو أف سي" دانا وايت أن نزالا سيقام في البيت الأبيض في الرابع من تموز من العام المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

ويعد ترامب من الضيوف الدائمين لنزالات الفنون القتالية الدامية، حيث يتبادل المقاتلون اللكمات والركلات والاشتباك الجسدي في معركة بلا قيود تنتهي بالاستسلام أو بالضربة القاضية.

ويشكل نقل هذه الرياضة القتالية العنيفة إلى مركز السلطة السياسية في الولايات المتحدة سابقة تاريخية.
 
