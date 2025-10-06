بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!

Advertisement

بمناسبة العيد الثمانين للرئيس الأميركي ، سيقام نزال في بطولة القتال النهائي (يو أف سي) في .وقال أمام حشد من البحارة في البحرية الضخمة في نورفولك بولاية فيرجينيا "في الرابع عشر من حزيران من العام المقبل، سننظم نزالا كبيرا في بطولة يو أف سي في البيت الأبيض -- نعم، على أرضية البيت الأبيض".ولم يأت ترامب على الإشارة إلى أن الـ14 من حزيران يصادف عيد ميلاده، أو أن العام المقبل سيكمل عامه الثمانين.وفي عيد ميلاد ترامب الـ79 هذا العام، أقام عرضا عسكريا لتخليد ذكرى تأسيس الجيش الأميركي.وفي آب، أعلن بطولة القتال النهائي "يو أف سي" دانا وايت أن نزالا سيقام في البيت الأبيض في الرابع من من العام المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه بالذكرى الـ250 لتأسيسها.ويعد ترامب من الضيوف الدائمين لنزالات الفنون القتالية الدامية، حيث يتبادل المقاتلون اللكمات والركلات والاشتباك الجسدي في معركة بلا قيود تنتهي بالاستسلام أو بالضربة القاضية.ويشكل نقل هذه الرياضة القتالية العنيفة إلى مركز السلطة السياسية في الولايات المتحدة سابقة تاريخية.