اليوم... هذا ما قامت به إسرائيل في سوريا

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات إسرائيلية قامت بإلقاء قنابل دخانية على المزارعين في حرش جباثا الخشب في .

Advertisement



وأضاف أنها أجبرت أيضا الأهالي على مغادرة أراضيهم، واحتجزت جراراً زراعياً تابعاً لأحد المزارعين.