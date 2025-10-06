Advertisement

اليوم... هذا ما قامت به إسرائيل في سوريا

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:31
Doc-P-1425853-638953582504975011.jpg
Doc-P-1425853-638953582504975011.jpg photos 0
أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات إسرائيلية قامت بإلقاء قنابل دخانية على المزارعين في حرش جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.
وأضاف أنها أجبرت أيضا الأهالي على مغادرة أراضيهم، واحتجزت جراراً زراعياً تابعاً لأحد المزارعين. 
 
 
 
ريف القنيطرة

القنيطرة

إسرائيل

الشمالي

الشمال

