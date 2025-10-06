Advertisement

عربي-دولي

إيران وفرنسا تلمحان إلى إحراز تقدم نحو اتفاق لتبادل سجناء

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:30
ألمحت إيران وفرنسا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين في إيران مقابل مواطنة إيرانية محتجزة في باريس.
وتحتجز إيران سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس منذ عام 2022، وكذلك الدراج الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس (18 عاماً) بعد اعتقاله في حزيران الماضي.

واتهمت فرنسا إيران مراراً باحتجاز كولر وباريس بشكل تعسفي، وإبقائهما في ظروف أقرب إلى التعذيب في سجن إيفين بالعاصمة طهران ومنع حصولهما على حماية قنصلية مناسبة. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

وألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منتصف أيلول الماضي، إلى إمكانية مبادلة المواطنين الفرنسيين بمهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي، الاثنين: "القرار المتعلق بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة اسفندياري قيد البحث حالياً من قبل السلطات المختصة".

وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك قريباً بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو لإذاعة "فرانس إنتر"، الاثنين: "لدينا احتمالات قوية لإعادتهما خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع: "نواصل جهودنا ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما".
