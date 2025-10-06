إيران وفرنسا تلمحان إلى إحراز تقدم نحو اتفاق لتبادل سجناء

Advertisement

ألمحت وفرنسا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين في إيران مقابل مواطنة إيرانية محتجزة في .وتحتجز إيران سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس منذ عام 2022، وكذلك الدراج الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس (18 عاماً) بعد اعتقاله في حزيران الماضي.واتهمت إيران مراراً باحتجاز كولر وباريس بشكل تعسفي، وإبقائهما في ظروف أقرب إلى التعذيب في سجن إيفين بالعاصمة ومنع حصولهما على حماية قنصلية مناسبة. وتنفي طهران هذه الاتهامات.وألمح عباس عراقجي في منتصف أيلول الماضي، إلى إمكانية مبادلة المواطنين الفرنسيين بمهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث باسم إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي، الاثنين: "القرار المتعلق بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة اسفندياري قيد البحث حالياً من قبل السلطات المختصة".وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك قريباً بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة".وقال الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل لإذاعة "فرانس إنتر"، الاثنين: "لدينا احتمالات قوية لإعادتهما خلال الأسابيع المقبلة".وتابع: "نواصل جهودنا ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما".