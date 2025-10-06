Advertisement

عربي-دولي

اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تُصدر النتائج الأولية

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1425912-638953677717230913.jpg
Doc-P-1425912-638953677717230913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب للدوائر الانتخابية في المحافظات.
Advertisement


وأعلنت اللجنة عن فتح باب الطعون على العملية الانتخابية حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين.
 
 
وأشارت إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في ما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة في المحافظة المعنية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اللجنة العليا للانتخابات في سوريا: حريصون على عدم وجود محاصصة داخل مجلس الشعب
lebanon 24
06/10/2025 18:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات السورية لسكاي نيوز عربية: لم يكن من الممكن إجراء انتخابات مباشرة
lebanon 24
06/10/2025 18:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية: لن ينعقد مجلس الشعب دون ملء الشواغر (الشرق)
lebanon 24
06/10/2025 18:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية: لن ينعقد مجلس الشعب دون ملء الشواغر (الشرق)
lebanon 24
06/10/2025 18:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة العليا

لجنة الطعون

روسيا اليوم

مجلس الشعب

الانتخابية

من اليوم

الطعون

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:23 | 2025-10-06
11:03 | 2025-10-06
11:00 | 2025-10-06
10:48 | 2025-10-06
10:30 | 2025-10-06
10:30 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24