اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تُصدر النتائج الأولية

وأعلنت اللجنة عن فتح باب على العملية الانتخابية حتى نهاية الدوام الرسمي الإثنين. أصدرت لانتخابات في القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب للدوائر في المحافظات.وأعلنت اللجنة عن فتح باب على العملية الانتخابية حتى نهاية الدوام الرسمي الإثنين.

وأشارت إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في ما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام الخاصة في المحافظة المعنية. (روسيا اليوم)