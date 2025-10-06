Advertisement

عربي-دولي

أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:30
بعد عامين من الحرب، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90 بالمئة، وأنّ 38 مستشفى دمرت أو تعطلت، و95 بالمئة من المدارس تضررت جزئيا أو كليا بفعل القصف.
وأكد أن أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء الحرب.

وأفاد حصيلة الشهداء والمفقودين بلغت  76,639 شخصا بينهم 9500 مفقود، فيما بلغت حصيلة المصابين 169,583.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي أن 2700 أسرة استشهدت بالكامل. (روسيا اليوم)
 
 
 
