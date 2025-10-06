26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف
Lebanon 24
06-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد عامين من الحرب، أعلن
المكتب الإعلامي الحكومي
في غزة، أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90 بالمئة، وأنّ 38 مستشفى دمرت أو تعطلت، و95 بالمئة من المدارس تضررت جزئيا أو كليا بفعل القصف.
Advertisement
وأكد أن أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء الحرب.
وأفاد حصيلة
الشهداء
والمفقودين بلغت 76,639 شخصا بينهم 9500 مفقود، فيما بلغت حصيلة المصابين 169,583.
وكشف
المكتب الإعلامي
الحكومي أن 2700 أسرة استشهدت بالكامل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
06/10/2025 18:40:32
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
06/10/2025 18:40:32
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام كارثية في غزة: أعلى معدل سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء الحرب
Lebanon 24
أرقام كارثية في غزة: أعلى معدل سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء الحرب
06/10/2025 18:40:32
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
Lebanon 24
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
06/10/2025 18:40:32
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
روسيا اليوم
الشهداء
روسيا
شهداء
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
11:23 | 2025-10-06
06/10/2025 11:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
11:03 | 2025-10-06
06/10/2025 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
Lebanon 24
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
11:00 | 2025-10-06
06/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
10:48 | 2025-10-06
06/10/2025 10:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
10:30 | 2025-10-06
06/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:23 | 2025-10-06
فرنسا في مأزق سياسي جديد بعد استقالة ليكورنو.. وماكرون أمام خيارات صعبة
11:03 | 2025-10-06
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
11:00 | 2025-10-06
عن خطة ترامب و "تقوية حماس".. هذا ما أعلنه مُحلل إسرائيليّ
10:48 | 2025-10-06
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
10:30 | 2025-10-06
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
10:12 | 2025-10-06
اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تُصدر النتائج الأولية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24