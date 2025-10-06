أرقام مُرعبة من غزة... هذه حصيلة الحرب بعد عامين من القصف

Advertisement

بعد عامين من الحرب، أعلن في غزة، أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90 بالمئة، وأنّ 38 مستشفى دمرت أو تعطلت، و95 بالمئة من المدارس تضررت جزئيا أو كليا بفعل القصف.وأكد أن أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء الحرب.وأفاد حصيلة والمفقودين بلغت 76,639 شخصا بينهم 9500 مفقود، فيما بلغت حصيلة المصابين 169,583.