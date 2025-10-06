في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس

Advertisement

وتأتي هذه المباحثات بعد وصول وفدي الطرفين إلى المدينة، في إطار خطة طرحها الرئيس الأميركي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، من خلال تبادل للأسرى يشمل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون .