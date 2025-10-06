25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
06-10-2025
|
11:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت في مدينة شرم الشيخ
المصرية
المباحثات غير المباشرة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، بمشاركة وسطاء
من مصر
والولايات المتحدة وقطر، وفق ما نقلته قناة "
القاهرة
الإخبارية".
Advertisement
وتأتي هذه المباحثات بعد وصول وفدي الطرفين إلى المدينة، في إطار خطة طرحها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، من خلال تبادل للأسرى يشمل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون
الإسرائيلية
.
مواضيع ذات صلة
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
07/10/2025 01:30:35
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب عن قيادي في حماس: المباحثات غير المباشرة ستناقش آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى
Lebanon 24
أ ف ب عن قيادي في حماس: المباحثات غير المباشرة ستناقش آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى
07/10/2025 01:30:35
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
Lebanon 24
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
07/10/2025 01:30:35
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الوفد المفاوض برئاسة رون ديرمر سيغادر غدا صباحا إلى شرم الشيخ
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الوفد المفاوض برئاسة رون ديرمر سيغادر غدا صباحا إلى شرم الشيخ
07/10/2025 01:30:35
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
القاهرة
المصرية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
Lebanon 24
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
16:56 | 2025-10-06
06/10/2025 04:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
16:10 | 2025-10-06
06/10/2025 04:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
15:46 | 2025-10-06
06/10/2025 03:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
Lebanon 24
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
15:13 | 2025-10-06
06/10/2025 03:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
14:52 | 2025-10-06
06/10/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-10-06
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
16:10 | 2025-10-06
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
15:46 | 2025-10-06
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
15:13 | 2025-10-06
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
14:52 | 2025-10-06
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
14:49 | 2025-10-06
إسرائيل ترحّل 171 ناشطًا من "أسطول الصمود" بينهم غريتا تونبرغ
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24