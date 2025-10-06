Advertisement

عربي-دولي

في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:03
انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وتأتي هذه المباحثات بعد وصول وفدي الطرفين إلى المدينة، في إطار خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، من خلال تبادل للأسرى يشمل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
