عربي-دولي

بالصورة: الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:54
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، أن مراقبات ومقاتلين من لواء "هجولان" نجحوا في إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل.
وذكر الجيش أن مراقبات الكتيبة 595 رصدت مشتبهين اثنين حاولا تهريب خمسة مسدسات من سوريا، ما دفع جنود الكتيبة 7421 التابعة للواء "هجولان 474" للتدخل بسرعة، وإلقاء القبض على المشتبهين وإحباط العملية.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المشتبهين والأسلحة إلى قوات الأمن المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية. كما نشر الجيش صورة للمسدسات التي تم احتجازها.
 
