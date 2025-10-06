بالصورة: الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا

Advertisement

أعلن الجيش مساء الاثنين، أن مراقبات ومقاتلين من لواء "هجولان" نجحوا في إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي إلى داخل .وذكر الجيش أن مراقبات الكتيبة 595 رصدت مشتبهين اثنين حاولا تهريب خمسة مسدسات من ، ما دفع جنود الكتيبة 7421 التابعة للواء "هجولان 474" للتدخل بسرعة، وإلقاء القبض على المشتبهين وإحباط العملية.وأشار البيان إلى أنه تم نقل المشتبهين والأسلحة إلى المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية. كما نشر الجيش صورة للمسدسات التي تم احتجازها.