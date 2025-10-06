Advertisement

عربي-دولي

محادثة هاتفية بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيها؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1425996-638953818456824106.jpg
Doc-P-1425996-638953818456824106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه الكرملين مساء اليوم الاثنين.
Advertisement

وأشار الكرملين إلى أن بوتين ونتنياهو ناقشا تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في قطاع غزة، كما بحثا في سبل إيجاد حلول للبرنامج النووي الإيراني وتحقيق الاستقرار في سوريا.
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
07/10/2025 01:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
lebanon 24
07/10/2025 01:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء في كوريا الشمالية: اتصال هاتفي بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي بوتين
lebanon 24
07/10/2025 01:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين وشي.. ماذا قالا؟
lebanon 24
07/10/2025 01:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيراني

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-10-06
16:10 | 2025-10-06
15:46 | 2025-10-06
15:13 | 2025-10-06
14:52 | 2025-10-06
14:49 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24