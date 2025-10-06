البيت الأبيض: ترامب يسعى للتحرك بسرعة لتنفيذ خطة غزة

Advertisement

انطلقت في مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين وفدي وحركة ، بوساطة ورعاية أميركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في قطاع غزة.وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت إن إدارة الرئيس الأميركي "تسعى للتحرك بسرعة لتنفيذ خطة غزة"، مشيرةً إلى أن مشاورات فنية تجرى حالياً في مصر. وأكد مسؤولون أميركيون أن قد تفرض صيغة اتفاق في حال تعثر المباحثات.غير أن مصادر مطلعة استبعدت التوصل إلى اختراق سريع، متوقعة أن تستمر المحادثات أياماً عدة. وأوضحت أن جوهر الخلاف يتمحور حول شرط إسرائيل نزع سلاح حماس، مقابل إصرار الحركة على أن ذلك لن يحدث ما لم ينتهِ الاحتلال ويُقام كيان فلسطيني مستقل.كما عبّرت الفصائل عن خشيتها من انسحاب إسرائيل من المفاوضات بعد استعادة الرهائن. ويسعى وفد حماس، برئاسة خليل الحية، إلى ضمان اتفاق واضح بشأن تبادل الأسرى والانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة إلى جانب وقف إطلاق النار.وتشير التقديرات إلى أن 48 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في القطاع، بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل مئات الأسرى في السجون .