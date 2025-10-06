Advertisement

البيت الأبيض: ترامب يسعى للتحرك بسرعة لتنفيذ خطة غزة

Lebanon 24
06-10-2025 | 14:24
انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية ورعاية أميركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تسعى للتحرك بسرعة لتنفيذ خطة غزة"، مشيرةً إلى أن مشاورات فنية تجرى حالياً في مصر. وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن قد تفرض صيغة اتفاق في حال تعثر المباحثات.

غير أن مصادر مطلعة استبعدت التوصل إلى اختراق سريع، متوقعة أن تستمر المحادثات أياماً عدة. وأوضحت أن جوهر الخلاف يتمحور حول شرط إسرائيل نزع سلاح حماس، مقابل إصرار الحركة على أن ذلك لن يحدث ما لم ينتهِ الاحتلال الإسرائيلي ويُقام كيان فلسطيني مستقل.

كما عبّرت الفصائل الفلسطينية عن خشيتها من انسحاب إسرائيل من المفاوضات بعد استعادة الرهائن. ويسعى وفد حماس، برئاسة خليل الحية، إلى ضمان اتفاق واضح بشأن تبادل الأسرى والانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة إلى جانب وقف إطلاق النار.

وتشير التقديرات إلى أن 48 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في القطاع، بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
