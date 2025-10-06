Advertisement

عربي-دولي

بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1426004-638953845854845714.webp
Doc-P-1426004-638953845854845714.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90% بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مئات العائلات أُبيدت بالكامل.
Advertisement

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي دمّر أو عطّل 38 مستشفى، فيما تضررت 95% من المدارس بشكل جزئي أو كلي، وسط سيطرته على 80% من مساحة القطاع.

وأضاف أن أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء الحرب، ما أسفر عن مقتل وفقدان 76,639 شخصاً بينهم 9500 مفقود، إضافة إلى إصابة 169,583 فلسطينياً، بينهم 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل.

كما كشف البيان أن 2700 أسرة أُبيدت بالكامل، وسُجلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، في حين توفي 460 شخصاً نتيجة الجوع وسوء التغذية جراء الحصار. 
مواضيع ذات صلة
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
lebanon 24
07/10/2025 01:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ حجم "أنقاض الدمار" في غزة؟ تقريرٌ بريطاني يكشف
lebanon 24
07/10/2025 01:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
07/10/2025 01:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟
lebanon 24
07/10/2025 01:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي الحكومي

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-10-06
16:10 | 2025-10-06
15:46 | 2025-10-06
15:13 | 2025-10-06
14:49 | 2025-10-06
14:24 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24