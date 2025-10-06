بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟

Advertisement

أعلن في ، الاثنين، أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90% بعد عامين من الحرب ، مشيراً إلى أن مئات العائلات أُبيدت بالكامل.وأوضح البيان أن الجيش دمّر أو عطّل 38 مستشفى، فيما تضررت 95% من المدارس بشكل جزئي أو كلي، وسط سيطرته على 80% من مساحة القطاع.وأضاف أن أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء الحرب، ما أسفر عن مقتل وفقدان 76,639 شخصاً بينهم 9500 مفقود، إضافة إلى إصابة 169,583 فلسطينياً، بينهم 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل.كما كشف البيان أن 2700 أسرة أُبيدت بالكامل، وسُجلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، في حين توفي 460 شخصاً نتيجة الجوع وسوء التغذية جراء الحصار.