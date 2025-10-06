25
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:10
A-
A+
كشف الفنان السوري
عباس النوري
تفاصيل عديدة عن وضع الوسط الفني خلال حقبة النظام السوري السابق برئاسة
بشار الأسد
.
وقال النوري المعروف بـ"
أبو عصام
" في مسلسل
باب الحارة
الشهير، إن "الوسط الفني في
سوريا
كان مليئاً بالمخبرين"، قائلاً إنه في حال لم يُلبّ الدعوات لمقابلة
الأسد
سابقاً، فإنه كان سيواجه المُساءلة.
وذكر النوري أنه لم يكن يخشى الأمن ولا المخابرات ولا حتى بشار الأسد نفسه، بل كان يخشى من الوسط الفني نفسه لأن من فيه يساهمون بافتعال المشاكل مع الأمن والدولة ومع الأسد نفسه.
