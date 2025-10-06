"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي الاثنين أن "وافقت على أمور مهمة للغاية"، وذلك في وقت تستضيف فيه مصر مفاوضات غير مباشرة بين والحركة لإنهاء الحرب المتواصلة في بين الطرفين منذ عامين.ورداً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، قال للصحافيين في بالبيت الأبيض: "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أن حماس وافقت على أمور مهمة للغاية"، وفق فرانس برس.