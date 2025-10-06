Advertisement

عربي-دولي

"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:56
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن حماس "وافقت على أمور مهمة للغاية"، وذلك في وقت تستضيف فيه مصر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين الطرفين منذ عامين.
ورداً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أن حماس وافقت على أمور مهمة للغاية"، وفق فرانس برس.
