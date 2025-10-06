Advertisement

عربي-دولي

محادثات شرم الشيخ.. مفاوضات معقدة بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
06-10-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1426067-638954146720565536.png
Doc-P-1426067-638954146720565536.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتواصل في منتجع شرم الشيخ المصري المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل، وبحضور وسطاء مصريين وأميركيين. وتركز المفاوضات على ضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق يتم التوصل إليه، في حين تتمسك تل أبيب بالإبقاء على قواتها في ما يسمى بـ"الخط الأصفر".
Advertisement

وأوضح مسؤول مطلع على سير المفاوضات أن حماس عرضت موقفها بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وشروط الانسحاب الإسرائيلي من غزة وجدوله الزمني. وأشار إلى أن الحركة أبدت مخاوفها من احتمال عدم التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب شامل من القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن المحادثات ستركز في بدايتها فقط على قضية الرهائن، على أن تُمنح حماس بضعة أيام لإتمام هذه المرحلة. وأضاف أن إسرائيل لن توافق على الانسحاب الكامل من غزة، بل ستبقي قواتها ضمن "الخط الأصفر"، وهو حدود الانسحاب الأولي الذي ورد ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إنشاء منطقة عازلة استراتيجية.

وذكر مسؤول آخر أن جولة المحادثات الحالية، التي بدأت اليوم، يتوقع أن تستمر عدة أيام على الأقل، مشيراً إلى صعوبة الالتزام بالمهلة الزمنية البالغة 72 ساعة التي حددها ترامب لعودة جميع الرهائن.

وأشار إلى أن تحديد مواقع جثث بعض الرهائن الذين قُتلوا يتطلب عمليات معقدة لانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء متفرقة من غزة.

ويضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (الشين بيت)، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فالك، والمنسق المعني بشؤون الرهائن جال هيرش.

ومن المتوقع أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية وكبير المفاوضين الإسرائيليين، رون ديرمر، إلى المباحثات لاحقاً هذا الأسبوع، بحسب تطور المفاوضات.

ويرأس وفد حركة حماس خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضيها، في أول زيارة له إلى مصر منذ نجاته من غارة إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، للمشاركة في المحادثات، مؤكداً أن الجانبين "يراجعان قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وقال مصدر في حماس إن العقبة الأبرز أمام التوصل لاتفاق نهائي هي مطلب إسرائيل الوارد في خطة ترامب بنزع سلاح الحركة، مؤكداً أن حماس تعتبر ذلك "أمراً غير ممكن قبل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
 
 
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ
lebanon 24
07/10/2025 08:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
lebanon 24
07/10/2025 08:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
lebanon 24
07/10/2025 08:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في شرم الشيخ.. انطلاق المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
07/10/2025 08:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الفلسطينيين

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:56 | 2025-10-06
23:35 | 2025-10-06
23:14 | 2025-10-06
23:14 | 2025-10-06
23:11 | 2025-10-06
16:56 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24