محادثات شرم الشيخ.. مفاوضات معقدة بين حماس وإسرائيل

تتواصل في منتجع شرم الشيخ المصري المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة وفود من وإسرائيل، وبحضور وسطاء مصريين وأميركيين. وتركز المفاوضات على ضمان بأي اتفاق يتم التوصل إليه، في حين تتمسك تل أبيب بالإبقاء على قواتها في ما يسمى بـ"الخط الأصفر".وأوضح مسؤول مطلع على سير المفاوضات أن حماس عرضت موقفها بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وشروط الانسحاب من غزة وجدوله . وأشار إلى أن الحركة أبدت مخاوفها من احتمال عدم التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب شامل من القطاع.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن المحادثات ستركز في بدايتها فقط على قضية الرهائن، على أن تُمنح حماس بضعة أيام لإتمام هذه المرحلة. وأضاف أن إسرائيل لن توافق على الانسحاب الكامل من غزة، بل ستبقي قواتها ضمن "الخط الأصفر"، وهو حدود الانسحاب الأولي الذي ورد ضمن خطة الرئيس الأميركي ، بهدف إنشاء منطقة عازلة استراتيجية.وذكر مسؤول آخر أن جولة المحادثات الحالية، التي بدأت اليوم، يتوقع أن تستمر عدة أيام على الأقل، مشيراً إلى صعوبة الالتزام بالمهلة الزمنية البالغة 72 ساعة التي حددها لعودة جميع الرهائن.وأشار إلى أن تحديد مواقع جثث بعض الرهائن الذين قُتلوا يتطلب عمليات معقدة لانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء متفرقة من غزة.ويضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (الشين بيت)، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فالك، والمنسق المعني بشؤون الرهائن جال هيرش.ومن المتوقع أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية وكبير المفاوضين الإسرائيليين، رون ديرمر، إلى المباحثات لاحقاً هذا الأسبوع، بحسب تطور المفاوضات.ويرأس وفد حركة حماس خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضيها، في أول زيارة له إلى مصر منذ نجاته من غارة إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.، أعلن أن أرسلت مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، للمشاركة في المحادثات، مؤكداً أن الجانبين "يراجعان قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم".وقال مصدر في حماس إن العقبة الأبرز أمام التوصل لاتفاق نهائي هي مطلب إسرائيل الوارد في خطة ترامب بنزع سلاح الحركة، مؤكداً أن حماس تعتبر ذلك "أمراً غير ممكن قبل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".