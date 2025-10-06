Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: الحوثيون يحتجزون 9 موظفين إضافيين في اليمن

Lebanon 24
06-10-2025 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1426068-638954151450922133.png
Doc-P-1426068-638954151450922133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن تسعة من موظفي المنظمة تم احتجازهم من قبل جماعة الحوثي في اليمن، في تصعيد جديد ضد البعثات الدولية العاملة هناك.
Advertisement

وقال دوغاريك، في بيان رسمي، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "يدين بشدة استمرار عمليات الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، وكذلك الاستيلاء غير القانوني على مقراتها وممتلكاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأوضح أن "السلطات الحوثية قامت مؤخراً باحتجاز تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للموظفين المحتجزين تعسفياً إلى 53 منذ عام 2021"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات "تعيق قدرة المنظمة على أداء مهامها الإنسانية في اليمن".

وأكد غوتيريش أنه يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، مجدداً "الدعوة العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن "مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها مصونة بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة، ويجب حمايتها في جميع الأوقات".

كما شدد الأمين العام على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهامهم باستقلالية ومن دون عوائق، مؤكداً أن المنظمة "ستواصل العمل من خلال جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع المحتجزين واستعادة مكاتبها وممتلكاتها".

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين جماعة الحوثي والمجتمع الدولي، بعد تهديدات أطلقتها الجماعة مؤخراً بإنهاء الهدنة غير المعلنة مع الولايات المتحدة، وتصعيد عملياتها ضد الملاحة في البحر الأحمر.
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى اليمن: الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم
lebanon 24
07/10/2025 08:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اليمنية ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى عدن بعد احتجاز الحوثيين العشرات من موظفيها
lebanon 24
07/10/2025 08:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال الحوثيين لموظفين أمميين
lebanon 24
07/10/2025 08:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يعرب عن قلقه من استمرار الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل وتداعياتها على اليمن والمنطقة
lebanon 24
07/10/2025 08:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

أنطونيو غوتيريش

المجتمع المدني

المجتمع الدولي

الأمين العام

البحر الأحمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:56 | 2025-10-06
23:22 | 2025-10-06
23:14 | 2025-10-06
23:14 | 2025-10-06
23:11 | 2025-10-06
16:56 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24